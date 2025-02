Sella, questa è una vittoria che vale oro. Colpo a Vigevano che la porta oltre i playout

elachem vigevano

sella cento

ELACHEM : Leardini 5, Taflaj 16, Mack 5, Galassi, Smith 11, Stefanini 27, Rossi 4, Spizzichini, Peroni 5, Oggioni ne, Tedoldi ne, Raspino ne. All. Pansa.

SELLA CENTO: Devoe 11, Tamani 2, Tanfoglio 4, Berdini 9, Delfino 16, Moretti, Graziani, Davis IV 17, Benvenuti 16, Nobile 3. All. Di Paolantonio.

Arbitri: Foti, Cappello e Agnese.

Note: parziali 19-12; 37-40; 55-55.

Colpaccio Cento: espugnata Vigevano. Un altro blitz della Sella, il secondo in fila, questa volta in trasferta, in uno scontro che aveva tutti i connotati di uno spareggio anticipato con vista sulla salvezza. Proprio quella che oggi, con 20 punti all’attivo e un record tra vinte e perse in costante miglioramento (10-17), la Benedetto avrebbe garantita, senza dover passare dall’inferno dei playout. Il cammino è ancora lungo (11 partite), ma il segnale lanciato ieri dai biancorossi è inequivocabile e apre a nuovi scenari, impensabili anche soltanto un mese fa. Come contro Cantù, un’altra prova corale e coriacea dei ragazzi di Di Paolantonio, con Davis sempre sugli scudi (17+6), coadiuvato da capitan Delfino, Benvenuti e Berdini. "Teddy Bear Toss" in avvio, con centinaia di peluches sul parquet a rimarcare la lodevole iniziativa benefica da anni protagonista nel mondo del basket. Tra break e contro-break, il primo quarto viaggia a strappi: a beneficiarne è la squadra di Pansa, che getta le basi per la fuga, sorretta da capitan Rossi (19-12 al 10’). Al rientro, Cento comincia a carburare, con Delfino prima e Devoe poi a martellare il canestro dei lombardi fino al quasi immediato -1 (24-23). Dall’altra parte, però, l’ex Taflaj si esalta: doppia bordata dall’arco, con Peroni a rincarare la dose, 33-26 e tutto da rifare per la Benedetto. Ma la spallata dei ducali non scompone la Sella che, sorretta da Davis, torna a riavvicinarsi prepotentemente prima dell’intervallo, fino al sorpasso firmato Benvenuti, ritoccato sul +3 da Berdini (37-40 al 20’). Al rientro, tutto torna in equilibrio. A Davis e Nobile rispondono a distanza Stefanini e Rossi: 48 pari prima e pari 55 poi al gong, in preparazione al rush finale. Cento mette il naso avanti col duo Davis-Delfino, che aprono il primo vero squarcio nel match (60-69 al 35’). Stefanini - top scorer con 27 punti - tiene in vita i suoi con un paio di canestri da campione, che dimezzano il gap (70-73 al 38’), ma le ultime curve premiano la Sella, che torna a scavare un altro solco con Berdini e Benvenuti, ed è quello decisivo. Il finale è di quelli dolci, dolcissimi: 73-78.

Giovanni Poggi