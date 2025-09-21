Sella riparte dalla Libertas. A Brescia per il colpaccio

Prima di campionato per la Sella Cento, che affronta al PalaLeonessa di Brescia alle ore 18 la Libertas Livorno (il campo dei labronici è squalificato, per questo motivo si gioca in Lombardia, arbitri: Centonza, Pazzaglia e Spessot). Le due squadre si affrontarono anche lo scorso anno nella prima giornata di campionato alla Baltur Arena: vinsero i biancorossi 83-72, con 4 giocatori in doppia cifra per la Sella. Fondamentale vittoria in ottica salvezza per Cento anche al ritorno, 73-76 il punteggio, grazie ad una prestazione stellare di Davis autore di 34 punti sul parquet del Pala Macchia.

C’è grande attesa per l’esordio dei biancorossi: sia da parte di giocatori, staff tecnico e società, sia ovviamente da parte dei tifosi che oggi seguiranno in un cospicuo numero la squadra di coach Di Paolantonio. Fall e Devoe sono a disposizione, ma ovviamente non sono al meglio e il loro minutaggio sarà limitato, comunque la Sella può ruotare 10 uomini, cosa importantissima in un campionato lungo 38 giornate.

Come dichiarato dal coach biancorosso, il fatto di non aver avuto a disposizione 2 giocatori chiave per diverse settimane sarà un handicap in questa prima giornata di campionato; l’impressione è che, una volta recuperati a pieno tutti i giocatori, la Sella sarà una squadra in grado di giocarsela con tutti. Per quanto riguarda gli avversari, dopo aver raggiunto la salvezza in gara 5 di playout la stagione del ritorno in A2, quest’anno Livorno si presenta con altri obiettivi, vista la campagna acquisti estiva.

Roster profondamente rinnovato quello della Libertas, che ha confermato solamente tre giocatori della scorsa stagione: Fantoni, Filloy e Tozzi. A testimonianza delle ambizioni dei labronici sono arrivati da Cantù il play Valentini, l’ala Piccoli e il centro Possamai. Nuova la coppia di americani: la guardia Woodson, lo scorso anno ha disputato una buona stagione a Nardò prima di infortunarsi in febbraio ed essere sostituito, mentre Tiby è un’ala forte molto esperta, pericoloso dalla lunga distanza, ma anche in post basso, che negli ultimi 3 anni ha militato nel campionato ungherese, già visto per alcune partite in maglia Vanoli Cremona nel 2019. Completano il roster il play Isotta, 2 stagioni fa a Cividale, e l’ala Filoni in cerca di riscatto dopo la retrocessione dello scorso anno con Piacenza.

Infine una curiosità riguardante la sede del match che accomuna entrambi gli allenatori e il giovane play Tanfoglio: coach Diana, livornese doc, ha allenato per 8 anni a Brescia, prima come assistente e poi come head coach, vincendo il campionato di A2 nella stagione 2015/2016. Coach Di Paolantonio invece è stato assistente a Brescia per 2 stagioni in Lba, mentre Tanfoglio ha terminato il suo percorso nelle giovanili della città lombarda, collezionando anche alcune presenze in Lba, prima di firmare per Cento nell’estate 2024.

Michele Ferioli