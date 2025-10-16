"Sella, riscattiamo i punti persi per strada"

Alla vigilia della sfida contro la neopromossa Roseto, degli ex biancorossi Petrovic e Sperduto, Gabe Devoe ha risposto ad alcune domande sull’inizio di stagione, sulla sua condizione fisica, sul ruolo che la Sella Cento può avere in questo torneo.

Cosa l’ha spinta in estate ad accettare l’offerta di Cento? "L’Italia è una bellissima nazione dove mi sono trovato bene e Cento era il posto in cui volevo tornare. Mi è piaciuto quello che siamo riusciti a fare come squadra nella seconda metà della scorsa stagione, e mi sono sentito molto a mio agio qui, ovviamente ha inciso anche il calore dei tifosi, perché durante le partite il pubblico biancorosso è il nostro sesto uomo e gioca un ruolo importante".

Come si sente dopo l’infortunio subito in preparazione? "Non sono ancora al top, ma continuo a lavorare per arrivarci. Non aver giocato molte partite in preseason e aver avuto minuti limitati all’inizio della stagione mi ha fatto partire un po’ a rilento, ma piano piano sto tornando al livello in cui voglio essere".

Cosa pensa di questo inizio di stagione della Benedetto? "Abbiamo lasciato qualche punto per strada, la cosa importante è continuare a lavorare duro e migliorare settimana dopo settimana, la stagione è ancora lunga".

Rispetto allo scorso anno il livello medio del campionato le sembra più alto? "Credo che il campionato sia più competitivo, ci sono tante buonissime squadre, bisogna dare il massimo in ogni partita, perché ogni squadra può perdere con tutte".

Dove pensa possa arrivare la Benedetto a fine stagione? "Se troviamo il nostro ritmo e riusciamo a giocare insieme, come so che possiamo fare, potremmo raggiungere i playoff o i play-in. Come giocatore ho sempre degli obiettivi personali, ma so che se faccio ciò per cui la squadra mi ha rifirmato, tutto il resto verrà da sè".

Che partita si aspetta domenica contro Roseto? "Roseto ha uno dei migliori attacchi del campionato (ma subisce tanto in difesa, ndr), è una squadra che ha tanti punti nelle mani, dovremo essere molto concentrati in difesa per cercare di limitarli, mentre in attacco dovremo giocare con ritmo e fiducia. Domenica abbiamo bisogno del supporto del nostro pubblico come contro Forlì: ci ha dato una grande spinta quando eravamo sotto, dal campo si percepiva il cambio di energia dopo alcune nostre giocate, e questo ci ha aiutato a chiudere la partita".

Michele Ferioli