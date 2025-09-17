"Sella, salvezza e non solo. Sarà un’A2 durissima"

A pochi giorni dall’esordio in campionato contro Livorno, abbiamo fatto una chiacchierata con Nicola Berdini, uno dei 5 giocatori confermati nel roster della Sella Cento e fresco di nomina a vice capitano.

A 22 anni sei stato nominato vice capitano, un bell’attestato di stima da parte dello staff, come vivi questo nuovo ruolo nel gruppo?

"Sono molto contento, vuol dire che lo scorso anno ho fatto vedere di cosa sono capace e penso di poter essere un punto di riferimento nello spogliatoio".

Su quali aspetti del tuo gioco hai lavorato maggiormente quest’estate?

"Ho lavorato un po’ su tutto: palleggio arresto e tiro, tiro da 3, letture sui pick & roll. Ovviamente non ho lavorato solo sulla tecnica, ma anche sul mio fisico".

Quali sono le tue sensazioni a pochi giorni dall’inizio del campionato?

"Le sensazioni sono buone, siamo tutti molto carichi, sia i giocatori che erano già presenti lo scorso anno, che i nuovi arrivati. C’è grande entusiasmo, determinazione e voglia di fare bene. Non vediamo l’ora di iniziare il campionato".

Quali sono i tuoi obiettivi personali e di squadra per la stagione 2025/2026?

"A livello personale credo molto nel lavoro quotidiano, sia fisico che tecnico, per migliorare giorno dopo giorno. Faccio molto lavoro individuale con lo staff e spero di dare il mio contributo alla squadra. La salvezza è l’obiettivo che ci siamo posti come squadra, ma speriamo che possa arrivare anche qualcosa di più".

Cosa pensi del livello del campionato, che sembra essere ancora più difficile?

"Sono d’accordo, vedo tante squadre ben attrezzate, con roster profondi e di livello, basta pensare a una piazza storica come Roseto, che è una neopromossa, ma ha sicuramente una squadra competitiva. Non vedo squadre nettamente inferiori alle altre".

Livorno è una squadra che si è molto rinnovata e rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Che partita ti aspetti?

"Indubbiamente la Libertas si è notevolmente rinforzata, lo dimostra il fatto che abbia messo sotto contratto tre giocatori che a giugno sono stati promossi in A con Cantù: Valentini, Piccoli e Possamai. Anche la coppia di americani è molto valida, Woodson l’abbiamo già affrontato lo scorso anno e anche Tiby è un buonissimo giocatore. Hanno un roster molto profondo, con un quintetto di alto livello, sarà una partita molto dura".

Che messaggio vuoi mandare ai tifosi biancorossi?

"Che ce la metteremo tutta in campo e speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni anche grazie a loro".

Michele Ferioli