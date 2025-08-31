Sella senza Fall e Davis, a Reggio poca storia. Devoe si ’scaviglia’, è una serata sfortunata

una hotels reggio

92

sella cento

70

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Barford 13, Woldetensae 3, Caupain 10, Williams 24, Smith 7, Uglietti 9, Severini 8, Deme 2, Vitali 5, Abreu 1, Cheatham 10. N.e.: Mainini ed Echenique. All.: Priftis

SELLA CENTO: Montano 8, Scarponi 3, Tanfoglio 5, Piazzi, Conti 6, Berdini 13, Devoe 8, Moretti 16, Guerrieri 4, Tiberti 4, Arletti 3. All.: Di Paolantonio

Arbitri: Alessandro Tirozzi, Umberto Tallon, Fabio Bonotto

Parziali: 27-18, 45-36, 71-53

Note: spettatori: 500, tiri da 3: Unahotels 10/26, Benedetto XIV 8/30; tiri liberi: Reggio Emilia 16/19, Cento 16/18. Rimbalzi: 41-32.

Come da pronostico una comunque volitiva Benedetto XIV Cento si arrende, sul parquet di Castelnovo Monti, nell’appennino reggiano, alla Una Hotels Reggio Emilia, formazione di A1 con ben altra caratura e obiettivi. Per giunta poi la formazione biancorossa si presenta alla sfida priva dei lunghi titolari Fall e Davis e l’altro Usa Devoe gioca a lungo col freno a mano tirato e in avvio di terzo quarto deve pure uscire per una scavigliata. In questo quadro, per la truppa guidata da Di Paolantonio pensare di contendere alla Pallacanestro Reggiana il terzo trofeo "Sport Valley" (in ossequio all’iniziativa sportiva della Regione, rappresentata in loco dal coordinatore delle politiche sportive della stessa, Gian Maria Manghi) diventa pura utopia. La gara quindi serve a Moretti e compagni soprattutto per proseguire nel percorso di avvicinamento al campionato e di ulteriore definizione delle alchimie progettate dal tecnico abruzzese. In avvio si distinguono Moretti e Tanfoglio, mentre dall’altra parte impera Williams.

I padroni di casa mostrano intensità adeguata a far divertire i propri tifosi e mantengono costantemente l’iniziativa chiudendo a +9 il parziale. Nel secondo periodo Devoe alza l’asticella dell’impegno e tiene i suoi in linea di galleggiamento con i più quotati avversari, ma il trend della contesa non muta. Quando poi, a inizio terza frazione, anche Devoe deve dare forfait per un problema alla caviglia, il sipario potrebbe chiudersi con largo anticipo. Sale però in cattedra Berdini, che veste i panni dell’americano di serata e con un paio di triple consecutive e due liberi convertiti a paniere, riavvicina i suoi sino al -5, 54-49. Alla Una Hotels basta però alzare di nuovo un pochino l’asticella, dopo qualche minuto di pausa, specie difensiva, per riprendersi un adeguato margine. Agli ultimi 10’ si arriva così con i padroni di casa al massimo vantaggio: 71-53. L’ultimo periodo ha una quota di valenza tecnica per i primi cinque minuti, dove Cento approfitta di qualche disattenzione difensiva della Una Hotels per piazzare qualche bella iniziativa e un paio di ottime giocate. Ma Michele Vitali e compagni hanno una costanza offensiva già invidiabile e gli equilibri del match non cambiano. Reggio tocca anche il +23 a 3’ dalla fine, poi iniziano a scorrere i titoli di coda.

Gabriele Gallo