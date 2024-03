Sella, serata da dimenticare in fretta. Torino in cattedra, porta a casa il match

real mutua torino

76

sella cento

60

REALE MUTUA : Fea, Schina 15, Ghirlanda, Kennedy 4, Poser 16, Thomas 6, De Vico 9, Zaccaria ne, Pepe 13, Vencato 13. All. Ciani

SELLA CENTO: Pavani, Toscano 2, Bruttini 13, Moreno 8, Bucciol, Mitchell 10, Palumbo 2, Archie 16, Delfino 5, Ladurner 4. All. Mecacci

Arbitri: Masi, Perocco e D’Amato

Note: parziali 17-19, 43-33, 60-44. Tiri liberi Torino 10/14, Cento 6/9.

Dura solo un quarto la gara della Sella Cento sul campo di Torino poi sono i padroni di casa a prendere in mano le redini del match e a conquistare la vittoria con relativa facilità.

Le prime battute dell’incontro restituiscono una Sella che sembra subito in ottime condizioni, malgrado l’assenza pesantissima di Mussini. La squadra di Mecacci parte bene trovando per prima il vantaggio e soprattutto dimostrando una solidità difensiva che lascia ben sperare. Cento sembra riuscire a dare alla gara il ritmo che preferisce, con Torino che fatica a trovare ritmo in attacco e si trova sotto di 4 sul 6-10. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere, con Pepe che sul finire del primo quarto si carica l’attacco dei piemontesi sulle spalle e Cento che alla prima sirena si deve accontentare di un vantaggio sul 17-19.

E’ nel secondo quarto che la gara cambia completamente. I padroni di casa trovano un ritmo terrificante in attacco e la Sella comincia a sbandare in maniera paurosa. I secondi 10 minuti di gioco si aprono con un break di 14-2 che permette alla Reale Mutua di portarsi avanti sul +10 (31-21), con Cento in grandissima difficoltà sui due lati del campo. Nel momento di maggiore difficoltà è Bruttini che prova a suonare la carica per Cento, che riprende a spingere ma non riesce a rientrare più, di tanto con Torino che va al riposo di metà partita avanti sul 43-33. L’attacco dei padroni di casa continua a girare a meraviglia anche nel terzo quarto, la Sella invece continua a fare una fatica terribile a costruire tiri aperti e a rimettere in discussione la partita. Torino si dimostra una squadra molto difficile da affrontare con tanti giocatori che riescono a diventare protagonisti. Anche Schina diventa un fattore e con le sue conclusioni dalla distanza tiene la Reale Mutua in totale controllo della partita sul punteggio di 60-44. Nell’ultimo quarto Cento parte meglio dei padroni di casa e riesce ad accorciare un po’ le distanze portandosi sul -10. Il tentativo di rimonta della Sella viene subito bloccato da Torino, che con Poser si riporta sul +16 e chiude i conti.