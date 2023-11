"Sella, serve una reazione». "Udine è al top nel girone»

"Servirà una reazione". Sesta tappa del campionato per la Benedetto: domani, alla Baltur Arena (ore 18, dirigono Maschio, Dionisi, Ferretti), arriva Udine. Friulani in gran forma, con quattro vittorie nelle prime cinque e un attacco che, fin qui, ha fatto scintille (il primo del girone rosso, con 82 punti abbondanti di media segnati a partita). Settimane complicate invece per la Sella, ancora alla ricerca di un’identità precisa, dopo un avvio balbettante, tra blitz d’autore (vedi Verona e Trieste) e cadute rumorose, in casa con Forlì e Assigeco, che si vanno a sommare al ko di domenica scorsa a Chiusi.

"Domani ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che è a quattro vittorie e una sconfitta, quest’ultima arrivata sul campo di Verona dove non è certo banale fare risultato – commenta coach Mecacci alla vigilia del match –. Ci troveremo di fronte uno dei migliori attacchi del girone, che tira con il 40% da tre punti, inoltre Udine ha tre giocatori in doppia cifra per media di punti segnati, quindi è chiaro che sarà una gara che non potrà prescindere dalla nostra attenzione difensiva".

Roster di primo livello (sulla scia delle varie Trieste, Verona e Forlì) e ambizioni importanti: dopo anni di galleggiamento nei piani nobili della classifica, senza riuscire però mai ad affondare il colpo, la società del presidente Pedone ha costruito un gruppo solido, mixando al punto giusto talento ed esperienza, affidandolo ad Adriano Vertemati, confidando nel definitivo salto di qualità e di categoria.

"I loro playmaker Caroti e Monaldi hanno già vinto il campionato in diverse occasioni, Alibegovic ha fatto lo stesso a Cremona nella passata stagione, e possono contare su giocatori di talento come Clark, Delia e Gaspardo. Non a caso, è una squadra che punta alla promozione, perciò sarà una battaglia". Dopo la prova sottotono di Chiusi, Mecacci si aspetta dai suoi una prestazione totalmente diversa, sotto tutti i punti di vista.

Anche perché la classifica non mente e la formula di questa Serie A2 non lascia spazio ad ulteriori passaggi a vuoto.

"Tutte le partite contano e sono l’occasione per muovere la classifica. E’ chiaro che sappiamo qual è il valore di Udine e per questo dovremo fare una prestazione diversa rispetto a quella contro Chiusi, altrimenti sarà impossibile vincere. Abbiamo lavorato tutta la settimana per provarci: giocheremo in casa, nel nostro palazzetto, e dovremo reagire".

Il programma: UEB Gesteco Cividale-HDL Nardò Basket stasera alle 20.

Domani: UCC Assigeco Piacenza-Unieuro Forlì, Flats Service Fortitudo Bologna-Agribertocchi Orzinuovi, Tezenis Verona-Pallacanestro Trieste, Sella Ceto-Apu Old Wild West Udine, RivieraBanca Basket Rimini-Umana Chiusi

Giovanni Poggi