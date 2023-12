Sella, situazione dura ma va ritrovata fiducia. Il ds Iozzelli: "Delfino? Non ci sono novità"

"Il momento è chiaramente difficile, la squadra sta facendo fatica". Poche parole, quelle del gm Giulio Iozzelli, ma che riassumono perfettamente ciò che sta vivendo la Benedetto. Tre sconfitte di fila (mai era capitato in stagione) e una squadra che, per più motivi, nell’ultimo quarto si sfalda e spalanca le porte alle vittorie avversarie. Era capitato con Verona, ed è capitato domenica a Piacenza, con scarti differenti ma ugualmente amari, perché alle spalle Rimini e Cividale hanno cominciato a muoversi, mentre con quelle davanti il divario inizia ad essere importante. Ragione per cui è necessario tornare a vincere, ma tra calendario, acciacchi, morale non certo alto e assenze, il rischio di finire incastrati nel vortice della crisi è piuttosto elevato. "Purtroppo quando hai problemi di organico, fai fatica non solo durante le partite ma anche in settimana negli allenamenti, trovandoti poi costretto a dare un minutaggio decisamente più elevato a giocatori che invece dovrebbero stare meno in campo – commenta Iozzelli –. Con tre partite sulle gambe in una settimana è stato inevitabile che nell’ultimo quarto a tanti dei nostri siano mancate le energie, ciò non toglie comunque che ad oggi questo rappresenti un problema. Domenica, a Piacenza, siamo andati a giocare in condizioni non adeguate, poi è chiaro che in certi momenti della gara si poteva fare meglio, però ad oggi la squadra oggettivamente dei limiti a livello di qualità, venendo a mancare certi tipi di riferimenti in campo, e si vede. Quando le cose non vanno bene, poi fai fatica a fare tutto: è vero, la situazione non è irreversibile, ma si sta facendo sempre più complicata. Bisogna essere realisti".

Una situazione precaria destinata a rimanere tale anche nelle prossime settimane, almeno fino a quando Mitchell non tornerà a piena disposizione di Mecacci, perché al momento di nuovi innesti non se ne parla. "Delfino? La situazione è identica a quella di una settimana fa, novità non ce ne sono e direi che non ce ne saranno nemmeno a breve. Noi restiamo vigili, se poi ci saranno i margini per un’eventuale trattativa se ne potrà parlare". Di novità concrete, non ce ne sono nemmeno sul fronte Mitchell, out dallo scorso 30 novembre per la contusione al piatto tibiale e al condilo femorale destro. "Oggi Wendell svolgerà nuovi esami per capire a che punto è nella fase di recupero, da lì capiremo quanto ancora ci vorrà per reintegrarlo in gruppo. L’obbiettivo, ma soprattutto la speranza, è quello di riaverlo per la sfida del 23 dicembre contro Chiusi. Adesso pensiamo a Trieste, cercando di interpretare la partita nel modo giusto e provando a ritrovare un po’ di fiducia in noi stessi".

Giovanni Poggi