Sella, spallata salvezza nel segno di Davis. A Livorno una vittoria che vale l’allungo

libertas livorno

73

sella cento

76

LIBERTAS : Banks 23, Allinei 15, Buca 10, Italiano 10, Hooker 8, Filloy 3, Fantoni 3, Fratto 1, Bargnesi, Paoletti, Tozzi. All. Di Carlo.

SELLA CENTO: Davis 34, Devoe 16, Benvenuti 9, Berdini 5, Alessandrini 4, Delfino 3, Sperduto 3, Nobile 2, Tanfoglio, Graziani, Moretti. All. Di Paolantonio.

Arbitri: Puccini, Pecorella e Ugolini.

Note: parziali 15-11; 33-33; 50-53.

Un altro blitz, un altro colpo esterno, di una Sella che non smette più di sorprendere e compie un altro, enorme, balzo verso la salvezza. Davanti ad un PalaMacchia tutto esaurito, i biancorossi sfoderano un’altra prova sontuosa, confermandosi squadra da trasferta (sei vinte nelle ultime sette) e lucida in volata: come a Brindisi e Avellino, anche a Livorno a spuntarla nel finale è la Benedetto, sempre nel segno di un Davis devastante (34 punti in 35 minuti, 7 rimbalzi e 4 assist, per 45 di valutazione), a prendersi la scena come fatto tante altre volte in stagione. Doppio successo in una sola partita: toscani battuti come all’andata, ora sotto di quattro lunghezze e 2-0 negli scontri diretti. Equilibrio dall’inizio alla fine, con mai nessuno che riesce a scappare, se non la Sella nel finale, con due punti in tasca e la gioia di un’altra domenica da corsara. L’avvio promette bene, 8-2 a metà quarto, poi si sveglia Banks e arrivano i primi dolori: contro-break e vantaggio amaranto al primo gong, 15-11 al 10’. Il match si accende definitivamente nel secondo quarto, con la squadra di Di Carlo ad accarezzare il +5, ma giusto un paio di possessi e Davis torna di nuovo in cattedra: altro 5-0 e parità (22-22 al 14’).

Prima dell’intervallo, un’altra serie notevole di botta e risposta, con il solito Davis e Banks in rampa di lancio. Gli ultimi botti del primo tempo li spara ancora il lungo centese, ed è di nuovo parità (33-33 al 20’). Al rientro, anche il livornese Benvenuti partecipa allo show, dall’altra risponde il veterano Filloy, poi ancora Davis, indiavolato, per un doppio vantaggio che illude (40-46 e 47-53), prima dello scippo di Allinei e il suo conseguente appoggio in contropiede, che ravvivano l’ambiente e la Libertas (50-53 al 30’). Sempre Allinei, nell’ultimo quarto, inchioda il pareggio a quota 55, poi la Sella torna a scappare con Berdini sul +7 (58-65 al 35’), prima di farsi riprendere, da Italiano e Banks (pari 67 al 38’). Ultimo minuto e mezzo di apnea, con Davis e Allinei a dare spettacolo, prima del libero di Benvenuti, che segna il +3 a 9’’ dal termine. Banks per il pareggio, palo. Vittoria Cento, 76-73.

Giovanni Poggi