Sella, test con la Reggiana. Anche il club amplia il team

Mentre la preparazione prosegue e la squadra si prepara a scendere in campo oggi alle 19 a Castelnovo Monti contro la Pallacanestro Reggiana, anche la società Benedetto XIV Cento è pronta a ripartire con rinnovato entusiasmo e rafforza la propria struttura. Il club annuncia l’ingresso ufficiale di Giorgio Giani, mental coach di Connettiva, che collaborerà in qualità di team builder a sostegno dello staff tecnico, con l’obiettivo di favorire la coesione del gruppo e massimizzare il rendimento della squadra.

Cresce anche l’area marketing, comunicazione ed eventi, grazie a un team che lavorerà in sinergia con la società. Faranno parte della squadra Thomas Marzioni (project manager e comunicazione), Francesco Amadori (marketing e ufficio stampa), Matteo Gallerani (social media), Andrea Piscopo (sviluppo commerciale), Denise Di Caprio, Gaia Mascellani e Lisa Moratto (eventi e marketing operativo). Tra le conferme, il rinnovo della collaborazione con Brainstop, agenzia di comunicazione centese, che sarà nuovamente marketing partner ufficiale.

Il gm biancorosso Nicolai sottolinea: "Mettere insieme una squadra competente e affiatata è fondamentale per affrontare al meglio le sfide di una stagione impegnativa. Siamo soddisfatti di aver creato un gruppo di lavoro che unisce esperienza, energia e professionalità, con l’obiettivo di far crescere la Benedetto XIV dentro e fuori dal campo".