Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Sella, test con la Reggiana. Anche il club amplia il team

Sella, test con la Reggiana. Anche il club amplia il team

Basket A2, Nicolai: "Cresciamo anche fuori dal campo". Oggi match a Castelnovo

di STEFANO MANFREDINI
30 agosto 2025
Il gm della Sella Cento Renato Nicolai. I biancorossi oggi tornano in campo alle 19 contro. la Reggiana, team. di serie A

Il gm della Sella Cento Renato Nicolai. I biancorossi oggi tornano in campo alle 19 contro. la Reggiana, team. di serie A

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Mentre la preparazione prosegue e la squadra si prepara a scendere in campo oggi alle 19 a Castelnovo Monti contro la Pallacanestro Reggiana, anche la società Benedetto XIV Cento è pronta a ripartire con rinnovato entusiasmo e rafforza la propria struttura. Il club annuncia l’ingresso ufficiale di Giorgio Giani, mental coach di Connettiva, che collaborerà in qualità di team builder a sostegno dello staff tecnico, con l’obiettivo di favorire la coesione del gruppo e massimizzare il rendimento della squadra.

Cresce anche l’area marketing, comunicazione ed eventi, grazie a un team che lavorerà in sinergia con la società. Faranno parte della squadra Thomas Marzioni (project manager e comunicazione), Francesco Amadori (marketing e ufficio stampa), Matteo Gallerani (social media), Andrea Piscopo (sviluppo commerciale), Denise Di Caprio, Gaia Mascellani e Lisa Moratto (eventi e marketing operativo). Tra le conferme, il rinnovo della collaborazione con Brainstop, agenzia di comunicazione centese, che sarà nuovamente marketing partner ufficiale.

Il gm biancorosso Nicolai sottolinea: "Mettere insieme una squadra competente e affiatata è fondamentale per affrontare al meglio le sfide di una stagione impegnativa. Siamo soddisfatti di aver creato un gruppo di lavoro che unisce esperienza, energia e professionalità, con l’obiettivo di far crescere la Benedetto XIV dentro e fuori dal campo".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su