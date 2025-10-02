Sella, ti guida Montano. "Torino, sconfitta salutare. Con Mestre sarà diverso»

Alla vigilia della trasferta di domani a Mestre, in casa biancorossa ha parlato Matteo Montano, veterano della A2 e uno dei volti nuovi della Sella Cento.

Cosa l’ha spinta questa estate ad accettare l’offerta di Cento e come si sta trovando in questi primi due mesi?

"Conoscevo già Renato Nicolai, so che persona è, in più ho avuto delle sensazioni positive dopo la chiacchierata fatta col coach. Cento è una società solida, ho trovato un ottimo ambiente fatto di persone di grande spessore umano, un ottimo staff, tutte persone molto positive che cercano di metterti a proprio agio".

Dall’alto della sua esperienza come valuta il livello del campionato e dove pensa possa arrivare la Sella?

"Il livello medio è molto alto, tante squadre hanno fatto investimenti importanti, ogni partita

sarà combattuta, come abbiamo già visto in queste prime due giornate di campionato dove ci sono solamente due squadre a punteggio pieno. Abbiamo disputato un buon precampionato, però eravamo senza due giocatori importanti come Fall e Devoe. Adesso dobbiamo

assestarci nuovamente e trovare una buona chimica. Abbiamo ottime potenzialità, bisogna essere bravi insieme allo staff tecnico a trovare il modo di poter rendere tutti secondo le proprie caratteristiche, perché siamo una squadra profonda composta da dieci giocatori".

Cosa le ha chiesto coach Di Paolantonio a inizio stagione?

"Mi ha affidato un ruolo importante sia in campo ma anche nello spogliatoio visto che sono un veterano; non ho problemi a partire dalla panchina, l’ho già fatto negli ultimi anni. Il coach mi ha trasmesso grande carica e senso di appartenenza".

Come si spiega la partita sottotono di domenica contro Torino?

"Abbiamo commesso molti errori tecnici ma anche di atteggiamento, Torino ha giocato una buonissima partita e ha meritato di vincere. Questa sconfitta ci farà bene, in settimana abbiamo cercato di alzare ulteriormente l’intensità in allenamento per farci trovare pronti già domani".

Che partita si aspetta contro Mestre?

"Tosta e complicata, Mestre è in fiducia e carica dopo la vittoria contro Roseto, giocano in casa e quindi noi dovremo farci trovare pronti. Non fa testo Il risultato dell’amichevole che abbiamo giocato e vinto nettamente in precampionato, dobbiamo assolutamente essere più consistenti in difesa, alzare la qualità del nostro gioco e in attacco muovere molto di più il pallone".

Michele Ferioli