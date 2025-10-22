Sella, Tiberti la sorpresa. Montano e Fall, serve di più

Dopo un mese di campionato, è possibile fare una prima analisi e lettura delle statistiche della Sella Cento, anche se il campione è ridotto soltanto a 6 partite, i dati mettono in evidenza alcune caratteristiche della squadra di coach Di Paolantonio. I punti fatti e subiti sostanzialmente si equivalgono: 74,8 sono i punti segnati di media dai biancorossi, mentre quelli subiti sono 75,3. Le percentuali dal campo evidenziano una maggior predisposizione al tiro da 2 punti: la Sella tira con un buon 55% di squadra (solamente 3 squadre hanno una percentuale superiore), mentre la percentuale da 3 punti è sicuramente migliorabile, visto che la Benedetto XIV non arriva al 30%. Anche la percentuale ai liberi è migliorabile: dalla lunetta i ragazzi di coach Di Paolantonio tirano col 69% di squadra.

Rispetto all’inizio della scorsa stagione la Sella ha migliorato il rapporto tra assist e palle perse: gli assist sono aumentati, mentre le palle perse diminuite, a testimonianza del fatto che aver mantenuto la guida tecnica e un nucleo di giocatori tra cui i due americani e i due playmaker, sta pagando in termini di qualità di gioco. Per quanto riguarda le statistiche individuali, ovviamente Davis è il leader in diverse categorie, anche perché l’ala di San Diego è nella top 5 del campionato in diverse voci statistiche: con 20,7 punti segnati di media Stacy si piazza al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori; con 6,3 falli subiti è il secondo giocatore che subisce più falli di tutto il campionato. Il capitano è terzo nella classifica dei rimbalzi difensivi (6,3 di media), quarto nel minutaggio con 35 minuti giocati di media e quinto nella valutazione con una media di 22,5. Tutti questi dati testimoniano la completezza del gioco del capitano biancorosso, che è anche il miglior rimbalzista della Sella con 7,7 rimbalzi. In crescita sono le statistiche di Devoe, che nelle prime giornate ha scontato le 3 settimane di preparazione perse, ma nelle ultime uscite le cifre dell’ex Verona sono più che buone: 15,5 punti, 4,2 assist e 4,7 rimbalzi. Berdini e Tiberti sono poco sotto la doppia cifra di media (9,3 punti segnati) col play ex Cantù che distribuisce anche 4,2 assist, mentre il lungo ex Roseto è nella top 5 del campionato nella percentuale del tiro da 2 punti con un eccellente 69,4% che vale il terzo posto assoluto. Indubbiamente Tiberti è la nota lieta di questo avvio di stagione dei biancorossi, perché le sue medie non sono particolarmente diverse rispetto allo scorso anno in serie B nazionale. Conti segna 6,2 punti, ma il suo apporto è fatto di piccole cose, soprattutto in difesa. Un aspetto su cui Cento può migliorare è l’apporto della panchina: Montano (nella foto), Scarponi e Tanfoglio segnano meno di 3 punti di media ciascuno, con nessuno dei tre esterni biancorossi che arriva al 20% di percentuale da 3 punti, Moretti segna 2 punti, ma il suo minutaggio è limitato a 4 minuti di impiego. Infine Fall segna poco meno di 5 punti a partita: nel caso del lungo ex Varese bisogna tenere conto delle 4 settimane di preparazione saltate, e augurarsi che col tempo e il miglioramento della condizione fisica, le sue cifre possano salire.

Michele Ferioli