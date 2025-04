Sella, tra salvezza e futuro: "Pronti a un Summer Camp"

Da un campo dell’oratorio, alla Serie A2, ma il progetto della Benedetto XIV non si ferma qui. Dopo la prima storica annata del settore giovanile ufficiale della Benedetto XIV Sella Cento, la prima edizione della School Cup e un’A2 ancora da mantenere con la prima squadra, nasce il Benedetto Culture Summer Camp.

Ne abbiamo parlato con Claudio Gallerani, responsabile del settore giovanile biancorosso: "Quest’anno a Cento, precisamente alla Benedetto XIV, sono successe un sacco di cose belle. Finalmente siamo riusciti a fare partire il nostro settore giovanile e minibasket per dare fondamenta solide alla società. C’era, inoltre, e c’è tutt’ora la forte voglia di impegnarsi per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio. E su questa volontà è stato naturale pensare ad un Camp, per andare incontro tanto ai ragazzi,quanto ai genitori. La School Cup nasce dall’idea del nostro gm Renato Nicolai e si va ad innestare perfettamente nel nostro mondo.

Chi viene a giocare a basket da noi deve avere un duplice percorso sportivo, uno competitivo ed uno più ludico. A Cento c’è un bellissimo palazzetto, la nostra casa, dove a turno i vari gruppi si allenano e respirano quell’atmosfera che chiamiamo ’Benedetto Culture’. Vogliamo essere inclusivi e non esclusivi, il veicolo di trasmissione di valori positivi, di aiuto alle famiglie nell’educazione del ragazzo".