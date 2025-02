Sella, trasferta a casa dell’ex Bechi. Si prospetta un altro duello in volata

Un altro scontro diretto in vista per la Sella, questo ancor più decisivo, con vista sulla salvezza diretta. Domani al PalaRadi (ore 18), i ragazzi di Di Paolantonio incrociano la Juvi Cremona dell’ex Luca Bechi, che a Cento ereditò da Giovanni Benedetto una squadra malandata e in sfiducia con l’obbiettivo di salvarla, alla prima apparizione di sempre in Serie A2 (annata 18/19): un’impresa che però non gli riuscì, nonostante qualche gioia sparsa (vedi il derby con Ferrara e i colpi illusori su Imola e Jesi a San Lazzaro), con i biancorossi che salutarono momentaneamente la categoria uscendo sconfitti dalla serie playout contro Legnano. Altri tempi, anche se l’obbiettivo resta lo stesso e identico a quello dei lombardi, a +2 in classifica, a quota 18 come Livorno e Orzinuovi, e al momento dentro a quel limbo che vale la salvezza.

Antenne dritte dunque in casa degli oromamaranto, alla loro terza stagione consecutiva in Serie A2, freschi di cambi importanti nel roster. Dieci giorni fa, infatti, il club lombardo e il folletto Isiah Brown (15.7 punti di media in 21 gare) si sono detti addio, con l’esterno Usa diretto a Brindisi, scelto da Piero Bucchi per sopperire alla partenza di Byron Allen. Percorso inverso ha fatto il 35enne lungo capoverdiano con passaporto portoghese Ivan Almeida, che dalla Puglia (dove viaggiava a 13 di media e 4.8 rimbalzi) si è trasferito a Cremona, reduce precedentemente da esperienze in Polonia e Portogallo. Il resto del roster è composto per lo più da veterani della categoria, vedi il quartetto Tortu (9.7 e 5.3), Barbante (8.2 e 4), Morgillo (7.5 e 4.1) e La Torre. L’altro americano è la guardia statunitense di passaporto dominicano Eddy Polanco, già visto per un breve periodo anche a Treviso, il migliore dei suoi a livello di cifre, con 18.5 punti di media, 3.6 rimbalzi e 3.4 assist. Sugli esterni Federico Massone (9 punti e 4 assist), oltre all’ex Ferrara Bertetti, completano poi il roster Giombini e Zampogna.

Giovanni Poggi