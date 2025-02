Sella, un altro sforzo per la salvezza. Di Paolantonio: "Attenti ai loro Usa"

Altra serata di gala per la Benedetto: alla Baltur Arena (ore 20.30) arriva Pesaro. Neanche il tempo di disfare le valigie di ritorno da Vigevano, che la Sella è di nuovo sul parquet, ormai come d’abitudine in un campionato lungo e senza soste. Ma in campo i biancorossi ci tornano col morale alto, forti della pesante e preziosa vittoria in Lombardia contro la squadra di Pansa, la seconda consecutiva dopo l’exploit interno contro Cantù, che per la prima volta piazza la Sella in zona salvezza diretta. Sul fronte opposto, grazie al successo su Bologna di tre gironi fa (71-70 con bomba decisiva nel finale di King), anche Pesaro si è posizionata per la prima volta in griglia playoff, anche se in buona compagnia (32 punti attuali pari a Forlì, Avellino, Fortitudo e Milano). Un balzo in avanti notevole per i marchigiani, partiti col freno a mano tirato e con alle spalle un cambio di guida tecnica (via Sacripanti e dentro Leka), ma oggi più che mai ambiziosi e in rampa di lancio per giocarsi la promozione in Serie A tramite la post-season. Un gruppo tra i più strutturati della lega, tra taglia e talento, quello della VL: superfluo dire che, come contro Cantù e in tante altre occasioni, alla Sella servirà la gara perfetta.

"Dovremo essere bravi a limitare un attacco estremamente prolifico – dice alla vigilia Di Paolantonio, esaltando alcune delle qualità della squadra di Leka –, il terzo di tutto il campionato, che nell’ultimo periodo ha prodotto più di 90 punti medi a partita. Stanno vivendo un bel momento, hanno vinto quattro delle ultime cinque gare e hanno tanti protagonisti diversi in grado di essere sempre pericolosi. Ahmad-King penso sia una delle coppie di americani migliori del torneo, quella con più punti nelle mani, per cui, per tenere botta, saranno determinanti l’aspetto difensivo, quanto quello mentale. Siamo sulla strada giusta, ma per proseguire in questo modo servirà un ulteriore sforzo e, come già detto, anche un grande impatto difensivo, giocando una prova corale, come fatto in maniera eccellente a Vigevano".

Come accaduto di fatto sempre da fine settembre, nemmeno questa sera la Benedetto sarà al completo: al lungodegente Sperduto (il cui rientro è atteso per la prima metà di marzo) si è infatti aggiunto nei giorni scorsi Alessandrini, out anche a Vigevano per un guaio ad un ginocchio. Ma Di Paolantonio, ormai abituato ai forfait, anche dell’ultima ora, guarda oltre con fiducia. "Le condizioni della squadra sono buone, pur considerando che ad Alessandro si è aggiunto all’infermeria anche Nicolas, che anche questa sera sarà assente. Quando tornerà disponibile? Non abbiamo ancora certezze sui tempi di recupero". Niente derby personale dunque per il lungo della Sella, pesarese doc cresciuto nelle giovanili della VL. Qualche problema legato agli infortuni ce l’ha anche Leka, salito al Paladozza senza Parrillo e De Laurentiis, la cui presenza resta in dubbio.

Giovanni Poggi