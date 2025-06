"Sella, un mercato con cifre folli». Nicolai: "Ci sono richieste assurde, ma siamo vicini a un’altra firma»

"E’ un mercato folle". Giugno bollente, e non solo per il clima arroventato delle città che vanno da nord a sud del paese, ma anche per il mercato del basket di Serie A2, che in queste settimane sta vivendo il suo picco. Tra chi si rinforza per cercare la promozione, chi per un posto stabile nei playoff e chi, come Cento, sta cominciando a plasmare un roster in buona parte rinnovato rispetto alla scorsa stagione per puntare ad una salvezza, possibilmente da raggiungere con meno patemi possibili.

Le prime mosse, il gm Nicolai e la società le hanno già fatte, con i rinnovi di Davis, Berdini, Tanfoglio e Moretti, più la firma del veterano Montano, e nei prossimi giorni, a questi, dovrebbe aggiungersi un altro nuovo innesto. Ma intanto, la ricerca del giocatore adatto, al miglior prezzo, continua, e non con poche difficoltà. "Difficilmente ho vissuto situazioni di mercato simili in carriera – dice Nicolai, incaricato a disegnare, assieme a coach Di Paolantonio e al club, la nuova Benedetto 25/26 –. Ci sono richieste assurde, sia dei giocatori che dei procuratori, ed è chiaro che non tutti poi possono permettersi di arrivare a spendere determinate cifre. Al netto di ciò, comunque, mi posso e ci possiamo ritenere soddisfatti delle trattative che abbiamo concluso, e anche di come ci stiamo muovendo in generale sul mercato. Negli ultimi giorni poi siamo stati parecchio attivi e nelle prossime ore dovremmo annunciare un giocatore da quintetto".

Con i giusti tempi dunque, e nonostante le richieste vertiginose dell’estate, la Benedetto continua a lavorare sottotraccia e ad aggiungere tasselli al proprio puzzle. Quello di cui però non farà parte Lorenzo Benvenuti, capitano nell’ultimo spezzone della stagione scorsa dopo l’addio di Delfino, che ha scelto di sposare il mondo Fortitudo. "Ecco, l’unico grande rammarico fin qui è non essere riusciti a trattenerlo: non nascondo che un giocatore come lui ci mancherà molto, come guida, come uomo e come sicurezza. Lorenzo comunque farà ancora parte della nostra famiglia, pur avendo fatto scelte diverse, condivisibili e non contestabili, ma non essere riusciti a riconfermarlo resterà per noi un punto negativo".

Chi parte e chi ci sarà, Davis e Montano, con quest’ultimo che Nicolai conosce bene, fin dai tempi della Fortitudo. "Matteo è un ragazzo d’oro, un giocatore che avrà spazio e che può assicurarti tanti punti. Si è presentato con una voglia e una carica contagiosa. Stacy? E’ un grande. Ha mantenuto la promessa fatta: voleva tornare a Cento ed è tornato. Un titolo al gruppo costruito fin qui? Intrigante, lo definirei così, anche se manca ancora metà roster all’appello".

Non resta che attendere dunque, e cercare di capire se l’elemento da quintetto a cui allude Nicolai sarà il centro titolare. In questo caso, ballano un paio di nomi che potrebbero essere i prescelti: uno sembrava essere Alexander Cicchetti, nell’ultima stagione a Rieti, ma si è accasato ad Avellino, e l’altro è Daniele Magro, lui sì un 5 classico, nell’ultimo campionato a Forlì. La scelta di Cento sarà quest’ultimo?

Giovanni Poggi