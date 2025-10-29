Sella, uno scontro diretto. "Solidi per battere Cremona»

Alla vigilia del turno infrasettimanale contro la Juvi Cremona coach Di Paolantonio ha risposto ad alcune domande sulla partita di oggi alle ore 20,30 alla Baltur Arena.

Quali sono le condizioni di Berdini? Potrà giocare?

"Nicola ha avuto un problema di stomaco sabato poco prima della partita, è in ripresa e dovrebbe giocare contro Cremona".

Cosa teme di più di Cremona? Che partita dovrete giocare per provare a vincere?

"Dovremo giocare una partita solida dal punto di vista difensivo e non commettere gli errori che abbiamo commesso sabato contro Bergamo, e cercare di difendere come avevamo fatto nelle precedenti partite prima della trasferta a Monza. Poi attaccare con pazienza una squadra che difende forte, ben allenata e ben organizzata, con giocatori di grossa taglia fisica in ogni ruolo che può essere aggressiva e fisica, non dovremo accontentarci della prima o seconda opzione offensiva ma avere pazienza e muovere la palla ed attaccarli profondi nel possesso e non accontentarci della prima opportunità, perché troveremo la difesa pronta a contrastarci".

Pensa che la lotta a rimbalzo sarà decisiva per l’esito dell’incontro?

"Indubbiamente la lotta a rimbalzo sarà un fattore molto importante di questa partita: nelle sette gare giocate finora quattro volte abbiamo vinto la battaglia a rimbalzo e solo contro Bergamo non abbiamo vinto la partita, quindi sarà un aspetto molto importante, ma non l’unico".

Nelle ultime partite Moretti non ha giocato, c’è una motivazione particolare?

"’Moro’ fa parte della squadra, ci mancherebbe che ci fosse una motivazione particolare, è il quarto lungo delle rotazioni, a volte trova spazio in campo, altre no. È qui per lavorare, per crescere e per darci una mano, queste sono sciocchezze, non c’è nessuna motivazione particolare se non il campo e la pallacanestro, quindi pensiamo a questo".

In questo momento probabilmente la Juvi Cremona è la squadra più in forma del campionato, ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive, di cui due in trasferta segnando oltre 90 punti. Le vittorie esterne a Roseto e Pistoia sono state intervallate dalla vittoria casalinga contro la Fortitudo Bologna col punteggio di 68-58, questo vuol dire che la squadra dell’ex Bechi è capace di vincere sia partite ad alto punteggio che partite più sporche e fisiche in cui predominano le difese.

Con l’arrivo di Bortolin da Scafati al posto di Morgillo la Juvi sembra aver trovato la quadra: i migliori realizzatori sono i due esterni Garrett e McConico, ma anche il gruppo di italiani è solido e di buon livello.

Per la Sella Cento è sicuramente un match probante, ma con la spinta della Baltur Arena i biancorossi possono tornare alla vittoria.

Michele Ferioli