Sella, uno sgambetto alla capolista. Di Paolantonio: "Ripartire da Milano"

Aria di derby alla Baltur Arena: domani alle 18, arriva la capolista Rimini di Sandro Dell’Agnello. Un quasi testacoda pericoloso, visto il periodaccio che stanno attraversando i biancorossi, sconfitti sette volte nelle ultime otto gare e senza vittorie ormai da un mese (contro Nardò l’ultimo hurrà dopo un supplementare il 15 dicembre). Di fronte, il meglio della Serie A2, i romagnoli che oggi stanno battendo la forte concorrenza di Udine e Cantù, prime inseguitrici alla vetta di uno dei campionato più equilibrati e competitivi degli ultimi vent’anni. Quaranta minuti quindi che per la Sella hanno tutte le sembianze di una ripidissima montagna da scalare, ma accompagnata dal supporto della sua gente e con l’urgenza massima di tornare a conquistare i due punti.

"Stiamo portando avanti un’altra settimana di allenamenti intensi, sempre con grande impegno e attenzione, come d’altronde i ragazzi fanno da inizio stagione – dice alla vigilia Di Paolantonio, che prende da esempio l’ultima gara disputata dai suoi, seria, attenta e coraggiosa, in casa dell’Urania. Qualità da mettere in campo anche domani –. La prova di Milano è stata convincente, ma infruttuosa purtroppo. Proveremo comunque a ripartire da questa per iniziare il girone di ritorno con il piede giusto: la classifica lo impone e lo vogliamo fortemente per il club, per i tifosi e per noi stessi". Al via un altro campionato per la Benedetto, questo però senza margine di errore. "Iniziamo il girone di ritorno, forse con l’avversario peggiore che potessimo incontrare. In questo momento infatti Rimini è meritatamente prima, gioca una grande pallacanestro, basata su una solida difesa e un attacco eccellente, il primo del campionato e per tiri da tre punti. Li abbiamo affrontati più volte quest’anno, tra match d’andata e amichevoli – conclude –, e sappiamo che se daremo il 101% e ci concentreremo su noi stessi, potremo essere competitivi al meglio". Romagnoli con il dilemma Justin Johnson, assente dal 15 dicembre a causa di un problema muscolare, ma in via di recupero. Senza lui, Rimini ha un bilancio di 3 perse e 1 vinta, l’ultima sul campo di Cremona, per questo averlo o non averlo, per Dell’Agnello, farà tutta la differenza del mondo. In casa Cento, invece, nessuna novità dall’infermeria: resteranno sempre fuori Sperduto e Delfino, quest’ultimo out anche nel primo round al Flaminio. Intanto, ieri pomeriggio è stato inaugurato il punto merchandising della Benedetto all’interno del supermercato Conad di via Loves, dove è stata presentata anche una promozione sui biglietti delle partite casalinghe contro Verona, Pesaro e Udine.

Giovanni Poggi