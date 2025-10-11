"Sella, vincere a Rieti vale doppio". Dalmonte: "Loro sono i più in forma"

Alla vigilia della trasferta di Rieti, il primo assistente della Sella, Lorenzo Dalmonte, ha risposto ad alcune domande sulle condizioni fisiche della squadra e sulla preparazione della partita di domani.

"È chiaro che arrivare a giocare una partita in un campo difficile come quello di Rieti, dopo una vittoria come quella di mercoledì sera, ci dà una spinta in più – dice Dalmonte –. A livello fisico, la gestione dei carichi è veramente attenta, soprattutto da parte dello staff fisioterapico, quindi da questo punto di vista stiamo bene. Giovedì abbiamo fatto un allenamento di recovery, usato per recuperare e fare lavoro individuale, quindi l’allenamento vero pre partita è stato quello di ieri: questo per rimarcare la buona gestione e l’attenzione sulle piccole cose da parte di Francesco Del Santo e del suo staff".

A Rieti affronterete la squadra forse più in forma del campionato: cosa avete preparato e su cosa vi concentrerete per affrontare la formazione di coach Ciani, che in questo momento sembra molto in fiducia?

"Confermo. Rieti in questo momento è una delle formazioni più in fiducia: sono una squadra fisica, profonda ed esperta, hanno tanti punti di forza. Per quanto riguarda come stiamo preparando la partita, partiamo sempre dal presupposto che vogliamo guardare prima noi stessi: vogliamo essere la nostra migliore versione partita dopo partita, cercando di migliorare giorno dopo giorno; questo è il nostro primo obiettivo quotidiano. Chiaramente, quando andiamo a preparare una partita, dobbiamo cercare di capire come mettere granelli di sabbia nell’ingranaggio degli avversari: è chiaro che in questo momento l’ingranaggio di Rieti è un meccanismo complesso da scalfire, perché hanno tante soluzioni, quindi dovremo essere bravi noi, staff e squadra, a cercare di capire quale sarà l’arma per rallentare il sistema di Rieti".

In un campionato dove abbiamo visto in queste prime giornate che tutti possono vincere contro tutti, fare il colpaccio a Rieti lo ritiene un’utopia?

"Come dicevamo prima, Rieti è una squadra forte. È storicamente un campo difficile, quindi nell’eventualità in cui si riuscissero a fare 2 punti, varrebbero doppio; ma questo non vale solo per noi, vale per tutti. Detto ciò, rimaniamo concentrati sul quotidiano: il nostro obiettivo è fare bene in allenamento per poi portare in campo domani quello che abbiamo provato in questi pochi giorni". Trasferta lunga per la Sella Cento che nel primo pomeriggio parte per Rieti dove domani alle 18 affronterà la squadra degli ex Palumbo e Piunti.

Michele Ferioli