Semifinale stasera con Cento. Forlì cerca progressi a Lignano

Terzo appuntamento precampionato per l’Unieuro che questa sera e domani sarà impegnata sul campo della palestra comunale di viale Europa a Lignano Sabbiadoro per la quarta edizione del ‘Memorial Bortoluzzi – Trofeo Butangas’, quadrangolare che vedrà al via anche i padroni di casa di Cividale, Cento e Mestre.

Dopo lo scrimmage di Perugia contro la Virtus Roma e il torneo di sette giorni fa a Modena, la squadra di coach Antimo Martino affronterà stasera alle 19 la Sella Cento, mentre alle 21 nella seconda semifinale scenderanno in campo Cividale e Mestre. Domani alle 16.15 la finale per il terzo posto e alle 20.45 la sfida per aggiudicarsi il torneo. Un anno fa fu proprio Forlì a farlo suo dopo aver sconfitto nell’ultimo atto Cividale 91-79 con sei uomini in doppia cifra: Harper con 10 punti, Gaspardo 11, Pollone 14 Cinciarini 15, Parravicini 17 e Shawn Dawson con 11.

Quest’anno invece Forlì non avrà Raphael Gaspardo, che è impegnato con la nazionale italiana di 3 contro 3 a Copenaghen nella Coppa Europa, ma nonostante la grave assenza il torneo sarà un banco di prova importante a una settimana dalla gara di Supercoppa a Ravenna contro Cividale, che si disputerà al Pala De Andrè venerdì alle 17. Lo sa bene coach Martino che dice: "Ci aspetta un torneo con quattro squadre di A2 e con due amichevoli che rappresentano sicuramente un’occasione importante prima dell’inizio ufficiale della stagione di venerdì prossimo a Ravenna. Il nostro obiettivo è sempre quello di continuare nel processo di conoscenza reciproca, provando a metabolizzare i tanti concetti offensivi e difensivi inseriti in questo periodo. Sicuramente, considerando che la squadra è cambiata molto sotto tanti punti di vista, ci vorrà del tempo per raggiungere una buona intesa generale e quindi proprio per questo ogni allenamento e ogni partita rappresentano delle opportunità per migliorare e per conoscersi sempre meglio".

Forlì alle 19 giocherà contro Cento, la squadra che nell’ultima giornata dell’ultima stagione regolare, battendo proprio in casa i romagnoli, conquistò la matematica certezza della salvezza. La formazione del confermato coach Emanuele Di Paolantonio ha tenuto solo quattro elementi che facevano parte del roster dell’ultimo campionato, vale a dire il playmaker del 2003 Nicola Berdini, l’ala-centro del 2005 Massimiliano Moretti e i due stranieri, la guardia-ala Gabe Devoe e la possente ala Stacey Davis IV.

Accanto a loro sono arrivati da Torino la guardia Matteo Montano, da Rimini la guardia-ala Luca Conti, dalla B di Agrigento la guardia-ala Alessandro Scarponi, sempre dalla B ma di Roseto il lungo Edoardo Tiberti e da Varese il centro Abdel Fall. Una rivale ostica che, pur con una differenza di talento favorevole, rappresenterà un bel banco di prova per una Forlì che deve confermare i buoni passi avanti messi in mostra nelle due uscite del torneo di Modena rispettivamente contro Cremona e Pistoia.

I biglietti per le due giornate del torneo sono disponibili sul circuito VivaTicket. Per l’acquisto del biglietto per la gara di questa sera bisogna accedere al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/memorial-bortoluzzi-2025-semifinali/274373. Mentre per acquistare i biglietti per le finali di domani il link è il medesimo con la sola differenza di scrivere ‘finali’ al posto di ‘semifinali’.