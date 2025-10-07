Seneca è già nella storia... di Pistoia. A Torino una prestazione da record

Una serata magica, quella di Torino, per Seneca Knight che oltre ad esser stato il miglior marcatore dell’intera giornata di A2 con 35 punti, 10 rimbalzi e 42 di valutazione, il numero 13 biancorosso è già entrato nella storia del club. Solamente alla sua terza presenza in maglia Estra, infatti, Seneca Knight si è già iscritto nella top-10 "all time" di marcatori del Pistoia Basket in una singola partita, grazie anche allo strepitoso 5/5 da 3 punti compresa la tripla che ha mandato il match al supplementare. Knight si accomoda in nona posizione appaiando L.J. Peak in una classifica che, per la cronaca, è guidata dai 44 punti segnati in un solo match sia da Dwight Hardy (A2 2011/12) che da Claudio Bonaccorsi (B d’Eccellenza 2002/03). Una prestazione personale da incorniciare per Knight che rappresenta il punto più alto di una prova corale di tutta la squadra che contro Torino ha dimostrato un ulteriore passo in avanti in termini di crescita tecnica, tattica e mentale. L’Estra, infatti, pur orfana di Jazza Johnson (in dubbio anche per domani, ndc) ha giocato una partita di grande cuore ma anche di livello tecnico notevole. E’ vero il numero delle palle perse è da rivedere e migliorare ma è altrettanto vero che i biancorossi sono riusciti a sovrastare Torino ai rimbalzi e non è un dato di poco conto. Una vittoria meritata che oltre a portare due punti pesanti in classifica conferma la bontà del lavoro svolto e che la strada intrapresa è quella giusta.

L’Estra è attesa domani alla Lumosquare ad un impegno importante contro la Libertas Livorno e la squadra si sta preparando con un lavoro settimanale, giocoforza, diverso. Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi la squadra si allenerà con un’unica seduta di allenamento 10-13 e pomeriggio libero. Domani mattina lavoro di rifinitura 10.30-11.30, giovedì unica seduta 18-19.30, venerdì 10-13, sabato fino alle 11.30 e poi partenza in aereo verso la Puglia per la partita di domenica in casa di Ruvo di Puglia (si gioca al PalaFlorio di Bari). Per quanto riguarda la prevendita dei biglietti per la gara di mercoledì sera il botteghino alla Lumosquare sarà aperto oggi in orario 17.30-19.30 (si potranno ritirare anche le tessere abbonamento in PVC) e mercoledì dalle 18.30 a inizio partita. Mercoledì i cancelli d’ingresso alla Lumosquare apriranno a partire dalle ore 19. Sarà un derby zoppo dal momento che non saranno presenti i tifosi livornesi e questo andrà ad inficiare sullo spettacolo. Peccato perché giocare le partite soprattutto quando sono sentite senza pubblico è come mettere in scena uno spettacolo senza gli spettatori.

Maurizio Innocenti