Serie A1. Blue Factor, grande prestazione. Novara battuto e primi punti

La Blue Factor Castiglione batte il Novara (4-2 il finale) e brinda ai primi tre punti del campionato di serie A1. Una partita, quella giocata dai ragazzi di Federico Paghi (il tecnico Bracali era assente perchè ha accompagnato i ragazzi dell’Under 15 all’Euro Hockey a Barcellona), con grande intensità dall’inizio alla fine. Meritando nettamente il successo contro un team sulla carta più forte.

Primo tempo con continui capovolgimenti di fronte tra le due squadre. Il Castiglione non si risparmia con Esquibel ed Escobar: i due argetini cercano di pungere in ogni momento. Ma è il Novara che dopo pochi minuti passa in vantaggio: il Castiglione perde la pallina a centro pista e in contropiede Maniero fa secco Saitta. Il Novara ci crede ma il Castiglione pian piano esce dal guscio soprattutto con i suoi giovani Cabella e La Sorsa che mettono in difficoltà Fongaro con tiri dalla distanza. Il pareggio arriva quasi al tramonto del primo tempo. In superiorità numerica (blu a Pinto per un fallo) è La Sorsa che da fuori cannoneggia e mette alle spalle di un incolpevole Fongaro. Nel frattempo Saitta salva più volte su veloci contropiedi di Moyano e Torres. Ma quando sembrava finita Escobar ruba pallina a centro pista e con un alza e schiaccia segna il gol del vantaggio a pochi secondi dalla sirena che decreta la fine del primo tempo.

Nel secondo tempo il Castiglione aumenta il ritmo e si porta sul 4-1 in poco tempo: è Cabiddu a firmare il tris con una bordata da fuori dopo una palla contestata a centro pista (il Novara diceva che era alta) e poi La Sorsa che tocca al volo un bell’assist di Escobar da centro pista. Il Novara si scuote ma trova in Saitta (su Maniero e poi su Illuzzi) un muro insormontabile. Saitta si deve arrendere a Ramiro Torres che su punizione di prima (decimo fallo del Castiglione) con un ‘alza e schiaccia’ segna un super gol riaprendo la sfida sul 4-2. Il colpo del ko è sulla stecca di Cabiddu che a 3’ dalla fine spara altissimo da ottima posizione. Il Novara ci prova fino alla fine ma il Castiglione chiude indenne e brinda ai primi tre punti della stagione.