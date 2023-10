Serie a1 femminile. Faenza cerca in casa il colpaccio contro Venezia. Seletti: "Dovremo essere spigolose». Gara alle 18

Da una missione impossibile ad un’altra, l’E-Work vuole continuare a stupire con le big del campionato. Alle 18 le faentine riceveranno al PalaBubani l’Umana Venezia, capolista ancora imbattuta in Italia e in Europa. Sulla carta il pronostico è scontato, ma l’E-Work cercherà di ripetere l’ottima prestazione di Bologna dove ha messo a lungo in difficoltà la Virtus per provare a giocarsi il match fino agli ultimi minuti. "La partita con la Segafredo ci ha dato ancora maggiore fiducia nei nostri mezzi – spiega coach Paolo Seletti –. ma ora dobbiamo giocare allo stesso modo anche le partite più sporche e spigolose contro le nostre pari livello. Non basta fare bella figura con le avversarie forti che giocano una pallacanestro pulita. Di questo aspetto ne abbiamo parlato a lungo in settimana e ora vediamo cosa riusciremo a fare con Venezia". L’Umana però ha caratteristiche differenti da Bologna e quindi l’E-Work dovrà cambiare volto e proporre uno stile di gioco opposto a quello veloce mostrato al PalaDozza. "Rispetto alla Virtus, Venezia ha minore esperienza e fisicità, ma ha un dinamismo e un atletismo superiori che le permettono di pressare per tutta la partita. Bisognerà quindi giocare una pallacanestro spigolosa e a ritmi controllati. Kuier e Shepard (un infortunio occorsole nella WNBA non le ha ancora permesso di giocare in A1 in questa stagione, ndr) sono lunghe atleticamente e fisicamente prepotenti, mentre le esterne Villa e Berkani sono molto dinamiche e oltre a finalizzare sono brave a rifornire le tiratrici come Pan e Fassina. Il nostro obiettivo sarà ripetere la prestazione con Bologna restando in scia alle avversarie fino agli ultimi minuti: un risultato che dovremo ottenere esprimendo un gioco che si allontana dalle nostre caratteristiche ed infatti sarà fondamentale leggere ogni fase dell’incontro". Per Seletti quella odierna sarà una gara particolare anche dal lato personale, perché ritroverà la 19enne Villa, che fece debuttare in A1 a 14 anni quando l’allenava a Costa Masnaga. "Sono contento di rivedere Matilde con cui ho un rapporto straordinario".

l.d.f.