Serie A1 femminile. I playoff per Faenza sono a un passo. Palla a due alle 18 a Mestre. L’E-Work con Venezia gioca senza pensieri

Gita in Laguna senza pensieri. L’E-Work giocherà alle 18 al Taliercio di Mestre con le campionesse d’Italia dell’Umana Venezia, ma non avrà nessun tipo di ansia dopo aver raggiunto l’obiettivo playoff. D’accordo, per festeggiarlo manca ancora la matematica, ma dovrebbero accadere congiunzioni astrali impensabili per vedere le faentine scendere al nono posto, posizione che le condannerebbe ai playout. Sia Sassari (oggi avrà il turno di riposo) che Brescia dovrebbero fare percorso netto nelle restanti gare da disputare (Battipaglia dopo il ko di ieri a San Martino di Lupari non può più superare le manfrede con cui ha lo scontro diretto a sfavore) e Faenza perderle tutte. Considerando che Sassari avrà Schio, Venezia e Sesto San Giovanni e Brescia troverà Campobasso (il match non è in programma oggi ma mercoledì), Sesto San Giovanni, San Martino di Lupari e Schio, pare uno scenario più che impossibile, tanto che l’E-Work dovrebbe festeggiare il raggiungimento dei playoff mercoledì sera e al PalaBubani con i tifosi domenica 16.

Passando al match con Venezia, l’E-Work è nettamente sfavorita e nessuno lo nasconde. "La gara con Venezia la prendiamo in maniera serena e senza pressione – sottolinea coach Paolo Seletti –. Sarà una partita difficilissima perché troveremo una squadra ancora più motivata volendo riscattare la sconfitta con Schio della giornata precedente e considerando la qualità delle sue giocatrici, non sarà semplice tenerle testa. Giocheremo concentrandoci su noi stessi, cercando di confrontarci al meglio con un livello altissimo di pallacanestro, perché vogliamo giocare fino alla fine le nostre carte in questo campionato dove abbiamo già fatto una vera impresa. Grande merito è del mio staff che è strepitoso e delle ragazze, che hanno sempre mostrato il giusto atteggiamento".

Faenza e Venezia dovrebbero ritrovarsi nei playoff, visto che il settimo posto pare il piazzamento più probabile per le faentine e l’Umana chiuderà seconda: il primo è invece ormai ipotecato da Schio.

l.d.f.