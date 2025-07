Serie A1 femminile. La Brixia di Zanardi lancia la sua “sfida“ per l’obiettivo playoff

La Brixia sta preparando il suo quarto anno nella A1 con un intento ben preciso. Dopo tre stagioni trascorse soprattutto a lottare per raggiungere la salvezza, l’idea è quella di alzare l’asticella per trasformare in realtà il sogno play off. Con questo obiettivo la società bresciana sta cercando di allestire un roster che possa dimostrarsi competitivo con le rivali più forti. Ci sono ancora diverse mosse da fare, ma non mancano gli spunti che possono fare chiarezza sulle intenzioni della Brixia.

In tal senso merita un occhio di riguardo la conferma nel gruppo (che sarà guidato ancora dall’head coach Stefano Zanardi) di due elementi come il capitano Anna Togliani, playmaker, e la guardia Giulia Bongiorno. Sul fronte degli arrivi sono ufficiali quelli della comasca Sofia Frustaci, guardia, e di Alex Richard, ala di indubbio interesse proveniente da Bail State University Athletics, scelta quale prima straniera per la nuova stagione.

Una sfida che verrà affrontata in vesti diverse da Marzia Tagliamento (nella foto). L’ala classe ‘96 ha infatti deciso di smettere, ma continuerà a far parte della famiglia della Brixia, col ruolo di team manager e direttore sportivo. "Il campionato - sintetizza coach Zanardi - si preannuncia sempre più difficile e competitivo, ma noi siamo pronti per questa sfida per il quarto anno consecutivo".

Luca Marinoni