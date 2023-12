Serie a1 femminile. Seletti: "E-Work, occhio all’attacco dell’Oxygen». Faenza in trasferta alle 18 per scacciare i playout

Passano da Roma le speranze di rilancio in classifica dell’E-Work. Le faentine saranno impegnate alle 18 in casa dell’Oxygen, formazione con gli stessi punti delle romagnole (ma con una gara in meno giocata) pur avendo un roster di buon livello che deve ancora ambientarsi con la serie A1. La società è infatti nata in estate e ambisce ad essere protagonista nelle prossime stagioni. Quello odierno e quello di domenica prossima in casa con Sassari sono gli ultimi treni a disposizione dell’E-Work per provare a coltivare i sogni di nono posto, ovvero di salvezza diretta, altrimenti i playout saranno praticamente certi. "Roma sta pagando lo scotto di chi compra il titolo sportivo e si trova al primo anno in questo campionato – sottolinea coach Paolo Seletti (foto Tedioli) – come è accaduto anche a Virtus Bologna e a Sassari, ma ha le potenzialità per rilanciarsi. Oltre ad essere una società ambiziosa, ha infatti un quintetto base di prima fascia con giocatrici di altissimo profilo. Romeo è una playmaker con un ottimo tiro, e anche Kalou e Dongue sanno essere decisive. Sotto canestro ci sono Czukor e Sventoraite, atlete che alla fisicità abbinano buone percentuali realizzative, mentre dalla panchina entrano Cupido (ex di turno, ndr), Natali e Gilli. Roma ha grandissimo potenziale offensivo ma in difesa non ha ancora trovato i migliori automatismi e quindi dobbiamo giocare una partita aggressiva controllando il ritmo, ben sapendo che loro giocheranno a segnare un punto più di noi". In casa E-Work nessuno sente la pressione riguardo all’importanza di questa gara. "Siamo arrivati al momento della verità e davanti abbiamo due gare alla nostra portata. Per vincerle dovremo però compiere quel passo in avanti che ancora non abbiamo fatto, ovvero costruire con lucidità il gioco. Al momento fatichiamo a segnare 60 punti e con quel punteggio a Roma è impossibile vincere. Bisognerà quindi concentrarsi sull’attacco e stare molto attenti anche in difesa alle loro tiratrici che sanno segnare in ogni momento e da ogni posizione". L’Oxygen è infatti una squadra dalle spiccate doti offensive come dimostrano i 95 punti realizzati in casa contro Milano.

l.d.f.