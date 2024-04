Serie A1. Impresa Sanga: vince il derby in casa Geas. E Brescia va ko

È stato un derby incredibile quello andato in scena nel weekend tra Geas Sesto San Giovanni e Sanga Milano con la vittoria delle rossonere solo all’ultimo minuto per 71-72 in trasferta. Come spesso succede i derby cancellano le distanze (tra le due squadre ora ci sono ben 28 punti di differenza) e la partita è stata una vera battaglia. Partita pazzesca di Tinara Moore (nella foto) che ha realizzato 24 punti segnando la tripla che ha deciso la partita nel finale. Coach Cinzia Zanotti così ha commentato il successo della sua squadra che, così, rimane quarta: "Sfida decisamente intensa, Sanga ha avuto il merito di tirare con altissime percentuali e di schierare difese che alle volte ci hanno creato mmolta confusione.

L’aspetto fondamentale di questa gara era portare a casa i due punti e ci siamo riuscite, perciò possiamo ritenerci soddisfatte". Chi ha tenuto in piedi il Repower è stata Susanna Toffali con un clamoroso 5/5 da 3. Il Sanga rimane penultimo, ma sta provando a cambiare marcia in vista dei playout come racconta coach Pinotti: "Sono ovviamente triste per aver perso, ma anche contento perché ce la siamo giocata alla pari con una squadra forte, mancando il risultato per un soffio. Con prestazioni così la salvezza si può raggiungere". Per Brescia sconfitta in volata con Campobasso 67-72, il problema più grosso per evitare i playout è la vittoria di Roma che, prima dello scontro diretto, ora si trova a +4 in classifica. S.P.