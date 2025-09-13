Serie A2, anche Cento guarda già al debutto in campionato. Saltato lo scrimmage con Pistoia. La Sella si allena in mattinata

Saltata l’amichevole contro l’Estra Pistoia per motivi indipendenti dalla volontà della società biancorossa, questa mattina alle 11,30 la Sella Cento effettua un allenamento a porte aperte alla Baltur Arena al quale possono partecipare tutti i tifosi e gli appassionati di basket. Dopo il buon allenamento infrasettimanale contro l’Andrea Costa Imola, niente amichevole per la squadra di coach Di Paolantonio che prosegue quindi la propria preparazione in vista dell’esordio in campionato contro la Libertas Livorno, partita che si giocherà al PalaLeonessa di Brescia domenica 21 settembre alle ore 18. Al netto dei problemi fisici di Devoe e Fall, la Benedetto XIV Cento ha comunque disputato un buon precampionato.

Questa sera verrà proiettato “Beyond the court“ il documentario su Stacy Davis, il nuovo capitano dei biancorossi. L’ala di San Diego parla a cuore aperto della sua esperienza a Cento, di quanto si sia sentito amato e accolto da tutta la città, di quanto sia importante per lui vivere in una città tranquilla dove nel tempo libero può uscire per fare passeggiate o girare nei negozi del centro. Anche la mamma e la figlia di Stacy hanno vissuto il calore dei centesi e sicuramente questo aspetto ha influito molto nella scelta di Davis di vestire nuovamente la canotta biancorossa. Oggi e domani infine, ultime due serate per mangiare al ristorante della Benedetto XIV.

Michele Ferioli