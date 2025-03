Serie A2 Basket femminile. Galli, a Livorno il derby toscano. Mioni e Cruz per mantenere la vetta

Livorno chiama San Giovanni che risponde "Sono pronta". Un duello all’arma bianca che torna fra due storiche rivali, labroniche e marzocchine. È la 21^ giornata del campionato di basket A2 femminile, con un’importanza rilevante. Il Livorno intende farsi valere per riprendersi dopo anni il derby toscano, la Polisportiva Galli intende fare altrettanto per difendere il primato e misurare le sue forze in vista, tra sette giorni, delle finali nazionali della Coppa Italia 2025, che si giocheranno a Roseto Degli Abruzzi da venerdì a domenica 9 marzo.

Questa sera ci sarà tanto agonismo, come sempre stato del resto. Palla a 2 alle ore 21 al Palasport "B. Macchia". All’andata vinse la Galli col punteggio di 83-49. Ma adesso la Jolly Acli Basket Livorno è una squadra che ha cambiato volto, è forte. Le labroniche di coach Walter Angiolini sono fuori dalle finali della Coppa, e per questo lotteranno con grande grinta e determinazione per la vittoria, sotto la guida delle migliori marcatrici, Botteghi, Orsini, Woytala, Miccio e Georgevia. A loro risponderanno le stellate di patron Argirò, le varie Rossini, Mioni, Policari, Stroscio, De Cassan, Digiovanni e Cruz.

In classifica la Polisportiva Galli, con 34, è prima assoluta, 5^ la Jolly Acli Livorno con 22. Ma quello che ci attende è uno scontro dal risultato che sfugge a qualsiasi pronostico.

Quintetto base Galli: Digiovanni, Rossini, Stroscio, Policari, Cruz. Arbitri: Matteo Lilli e Irene Frollini.

Giorgio Grassi