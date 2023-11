Serie A2 basket femminile. L’attacco raffica dell’Halley Thunder contro la migliore difesa del Rovigo

Per la quinta giornata di A2 la Halley Thunder è chiamata ad affrontare un’insidiosa trasferta a Rovigo contro la Solmec Rhodigium Basket (oggi alle 20.30). Entrambe le squadre sono reduci da una serie di risultati positivi: Rovigo (4 punti in classifica), dopo le due sconfitte iniziali, ha conquistato altrettante vittorie (con Vicenza e Vigarano); Matelica (6 punti in classifica), dopo il ko alla prima di campionato a Villafranca, ha battuto nell’ordine Triestre, Roseto e Abano Terme. Curiosità: si troveranno di fronte la seconda migliore difesa del girone (quella di Rovigo, che subisce appena 56,2 punti di media) e il miglior attacco del girone (quello di Matelica, che segna ben 77,5 punti di media). La Halley Thunder è anche la squadra che prende più rimbalzi in campionato, 45,7 di media a partita (Kraujunaite 10,5, Poggio 10,4). "Rovigo è molto cresciuta dall’inizio della stagione – dice coach Domenico Sorgentone – ed è una formazione che vanta un’organizzazione tattica di notevole spessore: specialmente in difesa sa mettere in campo la zona-press dispari, è capace di partire a uomo e poi passare bene a zona all’interno della stessa azione. In attacco i ‘metronomi’ sono Viviani e Hatch, sanno controllare la squadra e dare ritmo, essendo capaci di buone letture; tutte sanno correre e creare spaziature su cui non è facile difendere. Insomma, ci aspetta probabilmente la partita più ‘tattica’ dall’inizio del campionato e dovremo affrontarla con il giusto atteggiamento, cioè dovremo mostrarci subito preparate alle situazioni che la squadra avversaria ci metterà davanti".

Arbitrano Marco Schiano Di Zenise di Trieste e Andrea Andretta di Udine.

m. g.