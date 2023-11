Serie A2 basket femminile: "Matelica, avanti tutta"

Nella quarta giornata del campionato di A2 femminile la Halley Thunder ospita oggi al PalaChemiba di Cerreto d’Esi (ore 18.30) la Wave Thermal Abano Terme, formazione neopromossa che finora ha perso sempre. Matelica, dal canto suo, è reduce da due vittorie consecutive (contro Trieste e Roseto) che hanno fatto seguito alla sconfitta d’esordio sul parquet veronese dell’Alpo. Si affrontano il miglior attacco (Halley, 76 punti segnati di media) e la peggior difesa del girone (Abano Terme, 78 punti subiti di media). In campo, inoltre, c’è Debora Gonzalez, capitano delle matelicesi, che è capocannoniere di A2 con 26 punti di media, frutto di 32, 21 e 25 punti. La miglior realizzatrice della Wave Thermal, invece, è finora l’ala Martina Destro (9,3 punti cui aggiunge 4,3 rimbalzi), che è anche la giocatrice più utilizzata (32,7 minuti) insieme al play Erica Degiovanni (31,7 minuti). Le parole di Domenico Sorgentone, allenatore di Matelica: "In settimana abbiamo lavorato su un concetto: resettare e rigenerarci subito, dopo la felicità per il blitz a Roseto. Quella partita, buon per noi conclusa positivamente, fa ormai parte del passato: dobbiamo restare con i piedi per terra e compattarci immediatamente in vista della sfida con Abano Terme. Ogni partita può nascondere delle insidie e noi dobbiamo entrare nell’ordine delle idee di prepararci e giocare sempre al massimo".

Arbitrano l’incontro Simone Antimiani di Montegranaro e Daniele Guercio di Ancona. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube Thunder Basket e sulla pagina Facebook della società.

m. g.