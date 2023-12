Serie A2 basket femminile: "Matelica, voltata pagina"

Roseto vince in casa con Ponzano, Udine perde a Villafranca. Ora le abruzzesi comandano da sole il girone B di serie A2 di basket, mentre le friulane scendono al secondo posto assieme alla Halley Thunder che ha la meglio sul Vigarano. È il verdetto della 10ª giornata per quanto riguarda i piani nobili della classifica. La formazione di coach Sorgentone, dunque, tiene il passo delle battistrada e si prepara ad affrontare la trasferta di Vicenza, in programma domenica alle 18. Le venete sono penultime con due soli punti all’attivo e una gara da recuperare. "Era importante – commenta la giovane Noemi Celani – tornare a vincere sùbito dopo una sconfitta (quella di mercoledì scorso a Udine; ndr), prima di tutto per tirarci su di morale, poi per continuare la marcia. Siamo soddisfatte dell’importante posizione in classifica che occupiamo. Anch’io ho cercato di dare il mio contributo: sono entrata con la ‘testa’ giusta e ci sono riuscita, sono felice". Celani è stata apprezzata per i 3 punti, i 4 rimbalzi e i 4 falli subiti in 13 minuti di gioco: il suo ingresso in campo, dopo l’intervallo, è stato decisivo per dare la spinta alla squadra nel momento di maggior pressione delle avversarie. Tra le altre performance di particolare evidenza in casa matelicese ci sono quelle della veterana Carolina Sanchez (miglior realizzatrice della serata per la Halley Thunder con 15 punti e autrice di una serie di iniziative d’attacco davvero deliziose), di Anna Poggio sotto canestro (altra "doppia doppia", per lei, da 14 punti e 16 rimbalzi più 3 stoppate), di Benedetta Gramaccioni in regia (13 punti, 6 rimbalzi e 6 assist), unitamente alla collega di reparto Justina Kraujunaite (6 punti, 8 rimbalzi e 5 assist), e di Alessia Cabrini nel prezioso ruolo di "cerniera" tra i reparti (10 punti e 6 rimbalzi).

m. g.