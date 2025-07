Serie a2. Blu Basket di lusso col veterano Udom

La Bergamo dei canestri sogna con il mercato della Blu Basket. Il club del presidente Stefano Mascio, che punta a un campionato di alta classifica, ha ufficializzato - dopo l’annuncio del 31enne regista triestino Stefano Bossi - l’ingresso nel roster dei play Matteo Bogliardi e Saverio Bartoli, dell’ala Andrea Loro e soprattutto del lungo Mattia Udom (nella foto), 32enne ex azzurro, veterano di Serie A, giocatore che in A2 può impattare come un terzo americano. "L’arrivo di un giocatore importante come Udom dimostra quanto teniamo concretamente a questo progetto, a riportare il grande basket a Bergamo, e quanto siano alte le nostre ambizioni", spiega Mascio. Intenzionato a regalare altri colpi ai tifosi orobici: rumors di mercato danno in arrivo a Bergamo anche la 32enne ala Erik Lombardi, altro veterano della Serie A. La nuova Blu Basket, che inserirà i due americani nei ruoli di esterno e di centro, sta prendendo forma con un reparto piccoli ben assortito con Bossi, Bogliardi e Bartoli, tutti giocatori che nelle scorse annate in A2 hanno viaggiato in doppia cifra realizzativa. Sotto canestro ci saranno la fisicità di Udom e quasi certamente quella di Lombardi, con l’emergente ala 22enne Loro e un altro lungo in arrivo, in una panchina molto lunga.

R.S.