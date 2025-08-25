Serie A2. Blue Basket Bergamo a valanga 100 punti nel primo test estivo
La formazione guidata da Zanchi ha superato la Virtus Lumezzane "Abbiamo spirito di gruppo e voglia di fare le cose insieme".
La Gruppo Mascio Blu Basket Bergamo ieri ha disputato nel weekend il suo primo test amichevole estivo, al palasport di Carugate, superando la Virtus Lumezzane, compagine di serie B Nazionale, per 100-71, ruotando tredici giocatori in quattro periodi da dieci minuti l’uno. Un primo “scrimmage“ positivo per il coach Andrea Zanchi che traccia un primo bilancio positivo dopo 17 giorni di lavoro: "Quello contro Lumezzane è stato un buon allenamento per noi. Abbiamo fatto due settimane e mezzo di lavoro cercando di differenziare i carichi a seconda delle situazioni diverse dei giocatori, per uniformare. In questa prima amichevole ho apprezzato lo spirito, la prontezza e la voglia di provare a fare insieme le cose. Va bene così". E ancora: "I giocatori stanno bene insieme e lavorano bene insieme. Le prossime settimane saranno le più dure, perché cominceremo a inserire qualcosa in più da un punto di vista tecnico e quindi avremo più cose a cui pensare, avendo però ancora le gambe stanche per i carichi di lavoro atletico. Ma sono fiducioso, facendo gli step giusti arriveremo dove vogliamo arrivare. C’è un clima positivo". Ora la Blu Basket Bergamo è attesa da altre due amichevoli sul parquet di Carugate, sempre a ingresso libero in tribuna per i tifosi: mercoledì 27, alle 17.30 contro Piacenza, poi sabato 30, alle 18.00 contro la Libertas Livorno. R.S.
