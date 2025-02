Serie A2. Cantù archivia Livorno. Ora le sfide al vertice

Segnali di vita dalla Pallacanestro Cantù dopo il netto successo su Livorno di mercoledì sera. Per coach Brienza ci sono i 18 punti di McGee e Basile, ma anche il terzo posto in classifica, per quanto sei punti di vantaggio per la capolista Udine siano un bel bottino. Fondamentale sarà lo scontro diretto di domenica al Carnera e il 9 marzo contro Rimini (seconda). Gli uomini di Brienza hanno un solo obiettivo, la vittoria.

A.L.M.