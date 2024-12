Serie A2: Cantù rinforza con Dustin Hogue, Jazz Johnson a Orzinuovi

È in pieno vortice di mercato, la Serie A2. E non sono colpi di basso livello, quelli che stanno mettendo a segno le varie squadre. A muovere per prima tutto è stata Cantù, che ha sfruttato l’italianizzazione di Basile per andare a rinforzare in maniera decisa il reparto lunghi con l’arrivo di Dustin Hogue.

In più, altre ufficializzazioni importanti degli ultimi giorni. Jazz Johnson, dopo essere stato salutato da Rieti, ha trovato subito casa a Orzinuovi, che così lascia senza troppo rammarico un giocatore comunque importante come Gabe Devoe. La stessa Orzibasket è ancora sulle tracce di Burns, in uscita da Cantù.

Rieti, dopo l’addio a Johnson, ha riflettuto poche ore e poi è andata decisa su Jordan Harris, già ufficiale e presentato ai tifosi. Il giocatore, ex Varese, è un esterno diverso da Jazz. La stessa Rieti starebbe valutando la situazione di Spencer, non proprio al riparo da tagli.

Il mercato ha iniziato la sua centrifuga.