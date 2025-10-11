Serie A2 donne. E-Work, trasferta insidiosa a Vicenza. Seletti: "Pronti per una partita spigolosa»

Primo test di maturità per l’E-Work, impegnata alle 18.30 sul campo di Vicenza, una delle pretendenti alle prime posizioni, che però ha avuto una falsa partenza. L’inaspettato scivolone nel derby con Treviso, ritenuto il fanalino di coda del girone, è stato un pesante passo falso e di sicuro una giornata storta, come dimostra lo 0/11 da tre. Faenza deve quindi stare attenta anche alla voglia di rivalsa delle venete, limitando gli alti e bassi rispetto alla prima gara con Trieste e avere un apporto maggiore dalla playmaker Bazan, troppo confusionaria in cabina di regia.

"Vicenza ha un roster profondo con dieci buone giocatrici – spiega Paolo Seletti -. Le playmaker Degiovanni e Bianchi hanno grande esperienza come le ex di turno Kantxy, alapivot svedese, e Jakpa, che era con noi lo scorso anno. La punta di diamante è Smorto, che seppur non al meglio all’esordio per un problema muscolare, ha segnato 16 punti in 13 minuti. La sua marcatura sarà fondamentale, perché quando si innesca è difficile da fermare". Guai dunque a farsi illusioni, e questo mantra, il coach lo ha ripetuto per tutta la settimana. "Vicenza non è quella dell’esordio ed infatti nella pre season aveva ben impressionato. Ha vissuto una giornata negativa e la sua voglia di rivalsa sarà un’altra componente su cui dovremo fare attenzione, soprattutto perché giocherà in casa. È una squadra ben strutturata, molto diversa dalla nostra e più tattica. Mi aspetto l’uso della difesa a zona e che ci metta in difficoltà con i tanti giochi preparati per le sue atlete di qualità. Bisognerà stare concentrati senza perdere mai la nostra identità di gioco, ma anche essere pronti a giocare una partita sporca e spigolosa".

l.d.f.