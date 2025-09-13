Serie A2 donne - Palla a due alle 18. Faenza a San Giovanni Valdarno. Seletti: "Tanti minuti per Onnela»

Acquista il giornale
Amichevole dal sapore di amarcord per l’E-Work attesa alle 18 dalla Galli San Giovanni Valdarno, squadra contro cui le faentine...

di LUCA DEL FAVERO
13 settembre 2025
Amichevole dal sapore di amarcord per l’E-Work attesa alle 18 dalla Galli San Giovanni Valdarno, squadra contro cui le faentine vinsero nel 2021 la finale playoff di A2 e salirono per la prima volta nella massima serie. Faenza sarà ancora una volta senza Guzzoni, ferma per almeno una settimana per uno stiramento alla coscia, e dovrà fare a meno di Elena Ciuffoli, a riposo per un problema muscolare agli addominali. Ci sarà invece Georgieva che ha avuto in settimana un affaticamento alla schiena. Il vero problema è che oggi sarà l’ultima gara di preseason della finlandese Onnela, attesa nei prossimi giorni dagli esami di maturità che sosterrà in patria e disponibile soltanto per il debutto in campionato di domenica 4 ottobre in casa con Trieste. Uno scenario non certo idilliaco per coach Seletti, visto che l’ala è candidata ad essere una delle leader della squadra e deve quindi entrare il prima possibile nelle dinamiche del gruppo.

"La gara a Rovigo di sabato scorso è stata la classica prima amichevole stagionale – sottolinea Seletti –, dove ci sono state tante palle perse ed errori da entrambe le parti, ma lo si poteva mettere in conto. Non siamo riusciti a mettere in pratica quello che avevamo preparato e quindi mi aspetto di vederlo con San Giovanni Valdarno, anche perché nei giorni scorsi abbiamo precisato meglio l’atteggiamento e il ritmo che vogliamo mettere in campo. Inoltre sarà l’ultimo incontro di precampionato con Onnela e quindi questo test diventa importante per il suo inserimento: le darò un ampio minutaggio perché la rivedremo per il campionato. Di sicuro ci attende una partita insidiosa, perché San Giovanni Valdarno è costruita per salire ed è perfetta per farci capire che tipo di pallacanestro vedremo in A2".

l.d.f.

