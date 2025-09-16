Serie A2. Estra e Consorzio PBC. Si rafforza il connubio

Grazie alla volontà e unione d’intenti lanciata dai due nuovi presidenti delle rispettive entità, Joey David per il Pistoia Basket 2000 e Marco Geri per il Consorzio Pistoia Basket City, si va a rafforzare la sinergia per un legame oramai storico e che è sinonimo di entusiasmo e di vicinanza alla squadra. "Il patrimonio del Consorzio, e dei consorziati, rappresenta un fiore all’occhiello per il movimento cestistico pistoiese, spesso preso ad esempio anche a livello nazionale accostandolo ad altre realtà che nel corso degli anni hanno sviluppato lo stesso tipo di progetto", fa sapere il club. Per questo la rinnovata unità d’intenti che si è instaurata col nuovo Cda consortile, dopo le turbolenze dell’era Rowan, viene salutata positivamente. E la recente cena di inizio stagione ha reso evidente il clima positivo che anima questa collaborazione. Dirigenti, giocatori e aziende si sono ritrovati in un contesto di grande partecipazione, testimoniando quanto la forza del progetto non risieda soltanto nelle prestazioni, ma anche nella coesione di una rete di persone e imprese con valori e obiettivi comuni.

"Desidero esprimere la gratitudine mia e del club nei confronti del Consorzio – dichiara il patron David – per il sostegno e la sponsorizzazione che va avanti al fianco del Pistoia Basket. Questo tipo di impegno gioca un ruolo fondamentale nel nostro successo e ci aiuta a ispirare e coinvolgere ulteriormente la nostra comunità". "Questo rinnovo – aggiunge il presidente Geri – è il segno concreto di una fiducia reciproca che si rinnova anno dopo anno. La nostra forza è la capacità di fare squadra, non solo sul parquet ma anche fuori dal campo. L’energia positiva che abbiamo respirato nei giorni scorsi conferma che siamo pronti per affrontare una stagione di grandi sfide, con l’obiettivo di crescere insieme e di dare a Pistoia il basket che merita". Sport, impresa e comunità sono i tre pilastri su cui si fonda questa alleanza, che vuole rendere Pistoia un modello virtuoso capace di unire competitività sportiva e sviluppo economico.