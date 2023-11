Serie A2 femminile. Cabrini: "Halley Thunder, il rientro è stato da sogno. Vinta una partita difficile»

Continua la marcia della Halley Thunder Matelica nei piani alti della classifica del girone B di serie A2 femminile. La formazione di coach Domenico Sorgentone, battendo l’Umbertide in casa, ha inanellato la quinta vittoria su sei gare disputate. Pertanto, con 10 punti all’attivo, occupa ora il secondo posto assieme a Bolzano e Villafranca, con due lunghezze di ritardo nei confronti della coppia di testa formata da Roseto e Udine. Le matelicesi e la stessa Udine hanno però una gara da recuperare: giocheranno l’una contro l’altra in Friuli mercoledì 6 dicembre. Intanto nei programmi della squadra c’è la lunga trasferta di sabato a Bolzano, dove ad attenderla ci sarà un avversario che viaggia allo stesso ritmo. Ci sarà pure Alessia Cabrini, finalmente tornata in campo contro la sua ex squadra dell’Umbertide, dopo essersi lasciata alle spalle un lungo infortunio. "Sabato sera – dice la giocatrice –, per me che tornavo a giocare dopo tanti mesi di stop, non poteva andare meglio di così. Sono felice non solo per me, ma per la squadra, perché abbiamo vinto una gara complicata che ci consente di continuare la striscia positiva. Abbiamo cercato di rimanere compatte anche quando siamo finite a -13, poi la difesa a zona ha contribuito a mettere in difficoltà Umbertide e noi abbiamo preso fiducia in attacco. Ad oggi il bilancio è molto buono, siamo a 5 vittorie su 6 gare: dobbiamo continuare ad allenarci per affrontare al meglio partita dopo partita".

m. g.