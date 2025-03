Serie A2 femminile. Galli vittoria di carattere col Livorno. Degiovanni chiude a 10’ dalla sirena

BASKET LIVORNO58POLISPORTIVA GALLI61

JOLLY ACLI LIVORNO: Giovanni A 3, Ceccarini 2, Giorgieva 26, Orsini 8, Botteghi 17; Sassetti 0, Miccio n.e., Mollicone n.e., Direttore n.e., Evangelista 0. Allenatore: Walter Angiolini; dettaglio tecnico: 11-14, 39-49/ da 3 punti 4-23/liberi 8-10.

POLISPORTIVA GALLI: Degiovanni 11, Rossini 6, Stroscio 5, Policari13, Cruz Ferreira 7; panchina :De Cassan, Di Fine, Lazzaro, Amatori,Mioni; dettaglio tecnico, falli 14-11/dal campo 40-52/da 2 dal campo 40-52/ da 3 5-27/liberi 4-4; Allenatore: Garcia Fernandez J.; dettaglio tecnico: falli 14-11/40-52, da 3 punti 5-27/ e liberi 4-4;

NOTE - i quattro periodi:12-17/ 33-32/50-48/58-61.

Livorno - La Polisportiva Galli espugna anche il Palasport "B.Macchia" di Livorno con appena tre punti di scarto nel risultato finale: 58-61. Una successo importante in vista delle finali della Coppa Italia a Roseto degli Abruzzi (al via il 7 marzo), che consolida il primato in classifica nel campionato. Soprattutto una vittoria rilevante per il morale e la fiducia delle ragazze di Garcia. Una partita giocata privilegiando la difesa, con massima attenzione e chiusura per le attaccanti.

Tra le giocatrici dell’Jolly Acli Livorno si sono distinte in modo particolare la polacca Giorgieva (26) e Botteghi (17), mentre sul fronte della Galli hanno risposto colpo su colpo Degiovanni, Polari (13), Rossini, Mioni e De Cassan.

"Una vittoria molto sofferta contro un’ottima squadra, ma assolutamente meritata. Si trattava di un ostacolo importante da superare, anche in vista della Coppa Italia di venerdì", ha commentato coach Garcia.

Giorgio Grassi