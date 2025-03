Serie A2 femminile. PalaMariotti ’stregato’, la Cestistica ancora ko

CESTISTICA SPEZZINA 57 SELARGIUS 72 (16-23, 10-14, 15-15, 16-20)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 2, Templari 4, Moretti 14, Ricco ne, Trehub 12, Missanelli 9, Diakhoumpa 8, Guzzoni 6, Guerrieri, Giangrasso 2, Varone ne. All: Corsolini.

SELARGIUS: Madeddu, D’Angelo 10, Mura 3, Berrad 11, Ingenito, Pinna 7, Favre 22, Valenti, Thiam 2, Ceccarelli 17. All: Maslarinos.

Arbitri: Rinaldi di Siena e Forte di Livorno

LA SPEZIA – PalaMariotti stregato per la Cestistica Spezzina cui non bastano i debutti di Trehub e Giangrasso. Contro Selargius arriva la sesta sconfitta interna per la squadra spezzina, con le due ex D’Angelo e Favre che segnano la metà dei punti delle sarde. Selargius guida la partita dall’inizio alla fine, segna il primo canestro con Favre e tenta l’allungo fin da subito (12-21 dopo 8 minuti). Dall’altra parte la Cestistica cerca di rimanere aggrappata alla partita pareggiando l’intensità delle avversarie, ma con meno efficacia a livello offensivo. Il primo quarto termina con le bianconere sotto 16-23. La squadra ospite, in fiducia, gioca in totale serenità e riesce a toccare una manciata di volte il +10, arrivando fino al +12 ad un minuto dall’intervallo lungo. Spezia invece viaggia a sprazzi con poca continuità, ma quando la corrente funziona mette in mostra buona circolazione di palla e difesa incisiva. L’1/2 dalla lunetta di Templari chiude la prima metà della gara sul punteggio di 26-37. Una tripla di Ceccarelli inaugura il secondo tempo e, sul -14, potrebbe scavare la fossa per la Cestistica, che invece riemerge dagli abissi e si avvicina gradualmente alle ospiti grazie a tenacia e maggiore fluidità di gioco. Così arriva il parziale di 13-5, con Moretti protagonista di 7 punti e le bianconere di nuovo a contatto sul -6 (39-45). L’entusiasmo delle padrone di casa, però, viene spento da una ’tabellata’ allo scadere dei 24 secondi da parte di Pinna e dalla solita Favre, che restituiscono il vantaggio alle sarde chiudono il terzo quarto in vantaggio 41-52.

Nell’ultimo parziale Selargius è più lucido ed organizzata nella gestione della partita, con la squadra spezzina che non riesce ad avvicinarsi più del -10 in un paio di occasioni. A tre minuti dalla fine la Nuova Icom tocca il +15 e non lascia più speranze di rimonta alla Cestistica, che in casa non riesce a vincere da sei partite. Il match finisce 57-72 per le ospiti, che staccano proprio le bianconere in classifica, salendo all’ottavo posto con 18 punti. Spezia, invece, diventa decima in un limbo con zona playoff e playout nel giro di un paio di lunghezze. "Non abbiamo avuto tempo di integrare le nuove arrivate che sono state a disposizione solo da venerdì pomeriggio – sottolinea a fine gara il ds Alessandro Pollio – ora abbiamo 2 settimane di lavoro per preparare le ultime 5 partite che saranno tutte finali per raggiungere i playoff. Abbiamo tutto per centrare l’obiettivo: dipende solo da noi".

Marco Zanotti