Serie a2 femminile: vicenza espugna civitanova. Feba, l’ultimo quarto è fatale

Bagalier Feba 53 - Vicenza 62

BAGALIER FEBA: Panufnik 6, Perini 8, Mini 7, Binci 6, Pepe 2, Bocola 8, Jaworska 16, Pelliccetti. Ne. Streni, Sciarretta, Severini, Ortolani. All. Melappioni.

VICENZA: Cecili 9, Nespoli 6, Tava 19, Pellegrini 10, Assentato 5, Mattera 8, Vitari 5. Ne. Fontana, Peserico, Valente, Mutterle. All. Zara.

Arbitri: Marcelli e Tommasi.

Parziali: 16-18, 33-29 (17-11), 42-42 (9-13), 53-62 (11-20).

Nell’ultimo quarto il canestro sembra stregato per le civitanovesi perché la palla non ne vuole sapere di entrare. E così la Bagalier Feba non riesce a festeggiare in casa contro Vicenza, una formazione di valore. All’andata le civitanovesi erano riuscite a mettere a segno il colpaccio limitando Tava che, invece, in questa partita fa la differenza firmando 19 punti. E pensare che nel terzo parziale la Bagalier Feba è avanti di 10 punti (39-29) avendo allungato il passo con due tiri da 3 di Bocola. Ma le venete non si demoralizzano, bensì recuperano portandosi a -4 dalle avversarie con due tiri da 3. Le padrone di casa possono portarsi a +6 ma la palla non va a canestro e le ospiti in contropiede accorciano ancora portandosi a-2. La partita si riapre: le ospiti prendono coraggio mentre le locali, che accusano qualche acciacco, non riescono a tenere il passo delle avversarie anche perché non ne vuole sapere di entrare a canestro. Adesso in casa Bagalier Feba c’è da voltare subito pagina e prepararsi per la gara di domenica quando le civitanovesi giocheranno alle 18 a Treviso.