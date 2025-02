Serie a2 femminile. Vigarano crolla contro Rovigo

A Vigarano non è bastato un buon primo quarto per portare a casa i due punti nello scontro diretto contro la Solmec Rovigo che, grazie al break di 7-21 del secondo quarto, espugna con merito il Pala Vigarano 56-75. Buon inizio di Vigarano che, sospinta da Valensin, si porta, al 9’, sul +9 (22-13). Buone cose offensive e non solo per le biancorosse, che trovano cesti davvero importanti pure con Nikolova. Nel miglior momento vigaranese Rovigo comincia a macinare il recupero. Al 14’, la Solmec ritorna sul -1, poi quattro punti di Viviani firmano il 24-28 Rovigo al 16’. Il break della seconda frazione, 7-21, penalizza Vigarano in maniera importante: 29-36 al 20’. Ci prova Grassia soprattutto (33-36 al 22’), ma Zuccon e Zanetti non ci stanno e, assieme a Stoichkova, allungano di nuovo nel punteggio (35-44 al 26’). Negli ultimi 10’ c’è solamente la Solmec sul parquet.