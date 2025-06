Serie a2. Il rinnovo di Gentile leader dell’Urania

Alessandro Gentile (nella foto) resta a Milano, e non è una notizia qualunque per l’Urania: l’annuncio arriva a 11 anni esatti da quel titolo conquistato con l’Olimpia da capitano, simbolo di una carriera che continua a incrociare la città con nuove motivazioni. Sarà ancora lui il faro rossoblù nella prossima stagione di A2. "Non vedo l’ora di tornare al lavoro", dice Gentile, deciso a costruire un’annata ancora più solida dopo quella già positiva dello scorso anno. La sua leadership tecnica ed emotiva resta un punto fermo per la Wegreenit Urania, che attorno a lui e al capitano Andrea Amato sta preparando un roster competitivo per affrontare un campionato che si preannuncia duro e ricco di rivali di alto livello.

Amato, alla quarta stagione in rossoblù, parla di "orgoglio e responsabilità" nell’indossare la fascia da capitano, ringraziando la fiducia del club che continua a credere in lui e in questo progetto. Accanto a loro, coach Marco Cardani, alla seconda stagione, rilancia: obiettivo continuità, entusiasmo ed energia, puntando su una squadra giovane ma già rodata. Nel suo staff ci sarà anche Stefano Bizzozero. Per lui una carriera decennale all’Olimpia Milano in vari ruoli, anche al fianco di Ettore Messina in panchina. Sarà anche responsabile del settore giovanile.

A.L.M.