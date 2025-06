SERIE A2. La Blu Basket rinasce a Bergamo

La pallacanestro di A2 torna a Bergamo grazie alla Blu Blasket, da ieri la nuova squadra maschile del capoluogo orobico dopo la scelta del presidente Stefano Mascio di trasferire il titolo da Orzinuovi (Brescia) nella città dei Mille. "È stata una scelta di cuore e di riconoscenza verso un territorio che mi ha accolto da ragazzo ed è diventato la mia casa. Qui ho costruito la mia storia imprenditoriale e personale, per questo che ho deciso di trasferire la Blu Basket a Bergamo: per piantarvi radici solide e costruire, insieme, qualcosa di importante, duraturo e all’altezza della città".

La Blu Basket nella prossima stagione giocherà alcune gare casalinghe nella nuovissima ChorusLife Arena, inaugurata pochi mesi fa, impianto da 6.500 posti, non disponibile però, per via di eventi musicali, in ogni fine settimana, e le altre rimanenti partite alla Opiquad Arena di Monza.

La prima gara, probabilmente venerdì 19 settembre, si disputerà alla ChorusLife Arena che dalla prossima stagione dovrebbe diventare la casa definitiva della Blu Basket. Ad affiancare Mascio l’esperienza, come direttore sportivo, del dirigente milanese Fabrizio Frates, quella del coach marchigiano Andrea Zanchi e quella manageriale di Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A nel calcio. "Sono entusiasta – ha sottolineato Paparesta – di far parte di un progetto così innovativo, che unisce visione imprenditoriale, passione sportiva e potenzialità straordinarie in un territorio dinamico e ricco di valori come Bergamo".

Fabrizio Carcano