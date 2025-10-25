Serie A2, la giornata. Torino lascia l’Urania a quota 2

Col successo ieri sera della Reale Mutua Torino contro l’Urania Milano 70-67, è iniziata la 7ª giornata di A2, che poi già oggi vede in campo altre quattro gare: il big match è senza dubbio quello del PalaDozza, dove la Fortitudo ospita una Tezenis Verona che vuole provare a mettere le mani sul primato solitario. Oltre a quella dell’Unieuro, le altre due gare sono l’interessante sfida tra Mestre e Cividale e lo scontro di centro classifica tra Bergamo e Cento.

Delle cinque gare in programma domani, invece, quello più importante è il derby adriatico tra Rimini e Pesaro, in palio due punti pesanti per le zone nobili della classifica, mentre Scafati ospita Livorno per provare a trovare continuità. Ruvo-Avellino è un match tutto da scoprire, mentre Rieti e Pistoia tornano in campo dopo gli orrendi fatti dello scorso weekend: i toscani ospitano Cremona e i reatini saranno in casa di una Roseto che in settimana ha esonerato coach Finelli e affidato la squadra al vice Francani.

Classifica: Pesaro, Brindisi e Verona 10; Livorno, Pistoia, Rieti e Torino* 8; Avellino, Bergamo, Rimini, Fortitudo, Scafati, Cremona, Mestre e Cento 6; Cividale 4; Forlì, Milano*, Roseto e Ruvo 2 (* una gara in più).