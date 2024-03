Serie A2, la quarta giornata della fase a orologio. Udine a segno, Effe alla prova a Vigevano

Coi successi di Udine sul campo di Agrigento (70-82) e dell’Urania Milano contro Orzinuovi (82-75) si è aperta ieri la quarta giornata della fase ad orologio del campionato di A2. In chiave girone Rosso, sfida da non sottovalutare per la Fortitudo Bologna, impegnata sul campo di una Vigevano che appena una settimana fa ha messo ko Verona a domicilio (75-84). Proprio la Tezenis, invece, è attesa da un match sulla carta abbordabile a Casale Monferrato, così come Trieste, che affronterà in viaggio Latina. Cantù-Rimini è una sfida difficile da pronosticare, dove però i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello potrebbero provare a spuntarla, sorprendendo la favorita formazione lombarda, così come incerto può essere l’esito della gara di Torino, dove la Reale Mutua attende una Cento in forte ripresa dopo una prima metà di stagione abbastanza in chiaroscuro. Chiudono il programma Rieti-Nardò, Cremona-Cividale, Treviglio-Chiusi e Trapani-Piacenza, con la corazzata siciliana che sogna un successo per avvicinare il primo posto matematico nel girone.

Classifica: Forlì 42; Fortitudo 36*; Udine 34*; Verona 32; Trieste 30; Cento* e Piacenza 22; Rimini* e Nardò 20; Cividale 18; Orzinuovi** 16; Chiusi 10 (* una gara in meno; ** una in più).

v. r.