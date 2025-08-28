Serie a2. L’Estra si affida alla certezza Magro: "Qua sono a casa»
Daniele Magro e Pistoia è la storia di un legame indissolubile. "In totale sarà la mia sesta stagione a Pistoia ed è sempre un enorme piacere tornare – dice Magro nel giorno della presentazione – Devo dire che quando ho lasciato questa città è sempre stato per forze di causa maggiore e mai perché non mi sono trovato bene". Magro, fra i tanti, ritrova anche Tommaso Della Rosa seppure in una veste diversa rispetto a prima. "Se prima ci prendevamo in giro spesso, adesso lo facciamo solo fuori dal campo – prosegue Magro –. Adesso non posso più chiamarlo Tommy come facevo prima, ma dovrò abituarmi a chiamarlo coach". È stato proprio Alberto Martelossi a spiegare i motivi della scelta di Daniele Magro. "Ha sapienza cestistica in difesa, consistenza a rimbalzo e la capacità di giocare la palla dal pivot basso con qualità, quasi da playmaker aggiunto. Inoltre darà una mano nella crescita dei più giovani". Inevitabile per Martelossi la domanda sul mercato e sulla scelta del secondo straniero. "Per rispetto della società – afferma Martelossi – e del lavoro che sta facendo conto che in occasione degli eventi della prossima settimana di proporre un nome". La serata di presentazione della squadra potrebbe essere l’occasione giusta. Maurizio Innocenti
