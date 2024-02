Serie A2. Rbr ritrova il ritmo contro Faenza

Sgambata tonificante ieri pomeriggio alle 17 al Flaminio per la Rinascita, che dopo aver partecipato in borghese al torneo delle scuole mattutino ha poi indossato la divisa per ospitare in un allenamento congiunto i ’vicini’ di Faenza. La compagine ravennate si è misurata con Rbr per un test che è servito ai ragazzi di coach Dell’Agnello per rimettere benzina e ritmo partita nelle gambe e nella testa, dopo lo stop forzato del weekend passato a causa degli slittamenti di calendario. Ora Rimini riprenderà il filo a partire a partire da domenica, quando alle 18 la fase a orologio riprenderà a ticchettare con la sfida in trasferta a Cantù per i biancorossi affamati di un’impresa che varrebbe due punti d’oro per la corsa playoff.